Нова реальність ФОПів: що потрібно знати про закриття бізнесу та сплату податків у 2025 році

У 2025 році підприємці, які подали заяви на закриття ФОП станом на 31 грудня 2024 року, зіткнулися з проблемами через технічні неполадки в роботі Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Багато хто не може отримати підтвердження про закриття бізнесу і не розуміє, чи буде вимушений сплачувати податки по-новому.

Чому підприємці не могли закрити ФОП

На початку 2025 року чимало ФОПів стикнулися із проблемами у роботі Єдиного державного реєстру юридичних. У коментарі 24 Каналу бухгалтер Михайло Смокович пояснив, що через це ФОПи, які подали заяви на закриття 31 грудня 2024 року, не знають, що робити.

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Крім того, Смокович пояснює, що після того, як підприємці почали подавати декларації, вони могли отримувати повідомлення про те, що їхні документи були не прийняті.

Михайло Смокович Бухгалтер Така ситуація трапилася через те, що податкові провели реструктуризацію. Відтак звітувати потрібно вже не тій податковій, де підприємець був зареєстрований раніше.

Бухгалтер наводить приклад зі столицею, де раніше на кожен район міста була окрема податкова. Однак на сьогодні залишилося лише 3 податкові.

Через це з початку року стало зрозуміло, що податкова не підтягує правильний код Державної податкової інспекції (ДПІ) до декларації, а тому виникає помилка.

Зауважте! Змінити код ДПІ можна вручну, адже в кабінеті платника є така можливість. Тоді у всіх наступних документах код підтягуватиметься вже правильний.

Що робити, якщо вже подав заяву на закриття

За словами Смоковича, такі ФОПи вже отримують повідомлення про закриття, проте не у всіх в кабінеті платника стоїть дата закриття саме груднем 2024 року.

Податкова відповідає, що якщо подали заяву на закриття 31 грудня, а в кабінеті стоїть дата зняття з обліку датами січня – варто просто зачекати. Вони вже працюють над розв'язанням цієї проблеми.

Тому, якщо ФОП подав на закриття 31 грудні 2024 року, сплачувати будь-які податки за періоди 2025 року вже не потрібно, адже закриття пройшло 2024 роком,

– додає Михайло Смокович.

У такому випадку варто подати ліквідаційний звіт за 2024 рік та сплатити податки, які ще не були закриті у 2024 році.

Як подавати правильно декларацію

На прикладі ФОПу III групи з єдиним податком у 5%, Смокович наводить приклад, як можна подати декларацію самостійно у 2025 році:

Переходимо в електронний кабінет платника податків;

У меню обираємо "Ведення звітності" та у лівому верхньому куті обираємо рік, а саме 2024 рік, період подачі – рік, та натискаємо кнопку "Створити";

У вікні, що відкривається, зірочка має бути сірого кольору, тобто неактивна, водночас у наступному вікні від цієї зірочки обираємо "Прибуток", а слово "Код" залишається без змін;

Після цього з'являться варіанти вибору, з яких потрібно обрати форму FO103308 "Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (для третьої групи – квартал, місяць)", яку потрібно подати до 10 лютого 2025 року;

Після цього уважно перевіряємо, яка інформація у вікні "Код ДПІ", адже у багатьох змінилася податкова, у яку потрібно подавати звіт;

Для того, щоб перевірити, чи правильно вказаний код ДПІ, заходимо у меню "Облікові дані платника" та відкриваємо у новій вкладці – там буде вказаний новий код ДПІ, який варто подавати у звіті;

Перевіривши код ДПІ та за потреби змінивши його, обираємо Додаток 1, адже потрібно провести нарахування ЄСВ. Не подавати додаток можуть лише ті підприємці, які впродовж 2024 року не сплачували ЄСВ через те, що мали пільгу;

Водночас Додаток 2 обирають лише ті підприємці, які у своїй діяльності використовують сільськогосподарські угіддя;

Обравши потрібні Додатки, натискаємо на "Створити" для заповнення декларації. Якщо вашу адресу автоматично не підтягнуло у декларацію, то її потрібно вписати вручну. Крім того, вказуємо кількість працівників, які працювали одночасно впродовж звітного періоду;

Нижче буде відображатися список кведів, по яких підприємець отримував дохід. Однак якщо ви помітили зайвий квед, то його можна видалити, клікнувши правою кнопкою "миші" й обравши позначку мінус;

Далі вказуємо суму доходу, який підприємець отримав за весь 2024 рік. Крім того, заповнити потрібно ще й 13 рядок, де необхідно вказати суму єдиного податку, яку вже нарахували у 2024 році;

Не забувайте, що у декларації тепер буде потрібно ще подавати Додаток 1, що стосується ЄСВ.

Які зараз податки для ФОПів у 2025 році

З 2025 року єдиний податок (ЄП) для ФОПів на спрощеній системі залишився без змін:

ФОП I групи – до 10% від прожиткового мінімуму.

ФОП II групи – до 20% від мінімальної зарплати.

ФОП III групи – 3% від доходу (з ПДВ) або 5% (без ПДВ).

Водночас до змін з нового року додався військовий збір, який тепер платитимуть усі ФОПи, а розмір ВЗ буде залежати від групи:

Для I та II груп – 10% від мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року, що складає щомісяця 800 гривень.

Для III групи – 1% від доходу.

Важливо! У 2025 році для ФОПів скасовується добровільна несплата єдиного соціального внеску (ЄСВ), який впливає на розмір майбутньої пенсії та інших страхових виплат. Фізичні особи – підприємці повинні будуть сплачувати внесок у розмірі 22% від мінімальної зарплати, тобто 1 760 гривень на місяць.

Отже, щомісячне податкове навантаження на різні групи ФОПів виглядатимуть так:

I група на єдиному податку сплачуватиме 302,80 гривень щомісяця до 20 числа, військового збору – 800 гривень, а також ЄСВ на рівні 1 760 гривень щомісяця. Загалом майже 3 тисячі гривень.

II група сплачуватиме 1 600 гривень єдиного податку кожного місяця до 20 числа, 800 гривень – військового збору кожного місяця до 20 числа, та ЄСВ – 1 760 гривень. Тобто щомісяця 4 160 гривень.

III група платитиме 5% єдиного податку від доходу, військовий збір – 1% від доходу, ЄСВ – 1 760 гривень з розрахунку на місяць.

Крім того, граничні розміри доходів для фізичних осіб – підприємців на єдиному податку також змінилися з 2025 року:

ФОП I група – до 1 336 000 гривень на рік (167 мінімальних зарплат).

ФОП II група – до 6 672 000 гривень на рік (834 мінімальні зарплати).

ФОП III група – до 9 336 000 гривень на рік (1 167 мінімальних зарплат).

Основою для розрахунку таких лімітів стала мінімальна заробітна плата на початок 2025 року, яка була закладена на рівні 8 000 гривень.