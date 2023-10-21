Як заняття спортом в університетські роки впливає на кар'єру, – дослідження

На просування кар'єрними сходинками впливає багато речей. Учені вказали на неочікуваний фактор: за їхніми даними, успіх у бізнесі пов'язаний із тим, чи займалися ви спортом в юнацькі роки.

У жовтні американське Національне бюро економічних досліджень виклало результати цікавого дослідження. Науковці вивчали, як склалася кар'єра випускників Ліги плюща. Слід сказати, що ці елітні університети спершу були спортивним об'єднанням.

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Шляхи, які ми обираємо

У США розповіли про результати дослідження: там порівняли, як залежать кар'єрні смаки від спортивних зацікавлень. Для цього співставили інформацію про всіх спортсменів Ліги Плюща з 1970 по 2021 роки та дані резюме всіх випускників Ліги Плюща.

Дані за 50 років дозволили вивчити питання на певній вибірці, адже за цей час економіка зазнала карколомних змін: з'явилися нові професії, багато людей почали працювати віддалено, а діджитал став звичним. Утім, є дещо незмінне.

Заняття спортом в університетські роки корелюють із подальшою самореалізацією в бізнесі. А от ті, кому не подобався спорт, схильні обирати для себе спокійнішу справу життя і зазвичай досягають успіхів в академічній сфері.

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Наскільки успішними є "спортсмени" і "неспортивні"

Дослідники врахували і післядипломну освіту випускників, а також результати їхньої кар'єри, а не тільки сам факт вибору тієї чи тієї галузі.

Отже, ті, кому подобався спорт, обирають працю, пов'язану з бізнесом і фінансами. Якщо ж вони вирішать здобувати вчений ступінь, то радше стануть магістрами ділового адміністрування (Master of Business Administration, MBA). Їхня зарплата вища за "неспортивних" одногрупників і посади також вищі.

А от умовні "ботаніки", яким було не до душі гасати з м'ячем, переважно здобували ступінь доктора медицини, доктора філософії (PhD) або науковий ступінь STEM.

Імовірно, така кореляція пов'язана з тим, що командні види спорту розвивають лідерські навички. Тож у "спортсменів" кращі менеджерські та лідерські якості і навички стратегічного планування, а в "ботаніків" – аналітичні.

Слід розуміти, що виявлений ученими зв'язок не є вироком. Займайтеся тим, що до душі!