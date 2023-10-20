Також, зважаючи на війну у нашій державі, учнів навчатимуть основ тактичного мислення, розуміння простору тощо. Кожен школяр отримає відповідні базові навички.

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Керування дронами увійде до шкільної програми

Згодом учні зможуть свідомо обирати військову або цивільну спеціальність з керування, вироблення, конструювання чи модернізації дронів.

Генерал-майор Олександр Нестеренко розповів про започаткування проєкту з забезпечення та навчання вчителів "Захисту України" FPV БПЛА дронами.

Так, уже декілька шкіл навіть отримали дрони, а представники навчальних закладів пройшли дводенний курс від військового інструктора та навчились основ володіння цією технікою.

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