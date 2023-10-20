Также, учитывая войну в нашем государстве, учеников будут обучать основам тактического мышления, понимания пространства и т.д. Каждый школьник получит соответствующие базовые навыки.
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Управление дронами войдет в школьную программу
Впоследствии учащиеся смогут сознательно выбирать военную или гражданскую специальность по управлению, выработке, конструированию или модернизации дронов.
Генерал-майор Александр Нестеренко рассказал о создании проекта по обеспечению и обучению учителей "Защиты Украины" FPV БПЛА дронами.
Так, уже несколько школ даже получили дроны, а представители учебных заведений прошли двухдневный курс от военного инструктора и научились основам владения этой техникой.
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