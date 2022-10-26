Магазини Zara, Bershka та інших брендів одягу знову відкриються у Росії, але під новим ім'ям

Іспанська Inditex, що володіє брендами Zara, Pull&Bear, Bershka і Stradivarius, невдовзі може закрити угоду щодо продажу своїх російських активів ліванським партнерам. Новий власник буде змушений провести ребрендинг й має намір відкрити перші точки продажу вже навесні наступного року.

Зокрема, магазини мережі Zara планують знову відчинити вже під брендом New Fashion. Про це пишуть російські та іспанські ЗМІ, передає Бізнес 24.

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Ймовірна угода Inditex з ліванською групою компаній

Як пише Cronica Global, бізнес Inditex у Росії може невдовзі перейти ліванській групі Azadea, яка володіє франшизами іспанської корпорації в Алжирі, Бахрейні, Омані та Катарі. Azadea начебто вже зібрала команду у Дубаї для відкриття російських магазинів.

За інформацією видання, очолить проєкт Хосе Луї Павія, який раніше входив до команди менеджерів Pull&Bear, керував напрямком дитячої моди у Zara та курував мережу магазинів одягу Lefties.

Російські ЗМІ, своєю чергою, зазначають, що перші точки продажу відчиняться вже буцімто навесні 2023 року. Один з представників ринку ритейлу країни-агресорки підтвердив, що магазини Zara при цьому перейменують у New Fashion.

Водночас, щодо ребрендингу решти трьох мереж Inditex у Росії наразі тривають перемовини. Кількість точок продажу, які новий власник планує перезапустити у країні-агресорці, поки що також невідома.

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Зауважимо, що мовиться про перезапуск магазинів Zara, Pull&Bear, Stradivarius та Bershka. Що буде з рештою активів Inditex у Росії, зокрема брендами Massimo Dutti, Oysho та Zara Home, невідомо.

Нагадаємо, що про закриття магазинів всіх своїх брендів у Росії іспанська Inditex повідомила ще на початку березня. На той момент на території країни-агресорки корпорація налічувала 502 точки продажу, з яких 86 працювали під брендом Zara.

Чи продаватимуться у перезапущених російських магазинах оригінальні товари брендів групи Inditex, не зрозуміло. Ймовірно, новий власник спробує завозити їх до країни-агресорки за допомогою так званого "паралельного імпорту".