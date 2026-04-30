Майже 40 тисяч гривень у середньому: як злетіли зарплати в бізнесі і чому їх "з'їла" інфляція

У 2025 році зарплати в українському бізнесі суттєво зросли, але реальний ефект для працівників виявився значно скромнішим. Реальні зарплати зменшила інфляція, також вплинула продуктивність праці.

Яка середня зарплата в бізнесі?

Згідно з аналізом фінансових показників понад 2 300 великих і середніх компаній, проведеним за даними YouControl, середня зарплата збільшилася на 20% – із 33 190 гривень у 2024 році до 39 777 гривень у 2025-му, пише Forbes.

Для порівняння, за даними Державної служби статистики, середня зарплата по економіці загалом також показала схожий ріст – на 21%, до 25 946 гривень

Втім, за цими цифрами ховається менш оптимістична картина. Чому зарплати "зросли, але ніби ні":

По-перше, інфляція у 2025 році різко прискорилася – з 6,5% до 12,7%. По-друге, наприкінці 2024 року зріс військовий збір – із 1,5% до 5%, що безпосередньо зменшило "чисті" доходи працівників.

У результаті реальне зростання зарплат, з урахуванням цих факторів, склало лише 2 – 3% проти 15,5% роком раніше. Тобто номінально доходи зросли, але купівельна спроможність майже не змінилася.

Де найвищі зарплати в Україні?

Щодо галузей, найвищі зарплати традиційно фіксують в ІТ, тютюновій та фармацевтичній промисловості. Зокрема, у фармацевтиці середній рівень оплати перевищив 58 тисяч гривень на місяць.

Натомість найшвидше зарплати зростали у будівництві та сфері нерухомості – на 30 – 31%. Це пов’язано з активізацією ринку та дефіцитом кадрів.

Середні зарплати / інфографіка Forbes

Ще один показник – продуктивність праці – зростав повільніше. Виторг на одного працівника збільшився лише на 14%, що значно нижче темпів зростання зарплат.

Такий дисбаланс спостерігається в більшості галузей і свідчить про напруження на ринку праці. Винятком стало машинобудування: тут продуктивність зросла майже в півтора раза при підвищенні зарплат на 26%, що частково пояснюється роботою сектору на оборонні потреби.

Що це означає?

бізнес змушений піднімати зарплати через нестачу кадрів;

ефективність не встигає за витратами;

економіка працює в умовах тиску.

Отже, зростання зарплат в Україні у 2025 році – радше вимушений крок, ніж ознака економічного прориву. Формально працівники заробляють більше, але реальний рівень життя змінюється значно повільніше.

Які зміняться зарплати бізнесу в 2026 році?

В Конфедерації роботодавців очікують, що у 2026 році тиск на зарплати зростатиме. Причина – не лише виїзд молоді віком 18 – 22 роки, а загальний дефіцит працівників через війну та міграцію. Як повідомила Європейська бізнес асоціація (EBA), 94% опитаних компанії поставили собі за мету збільшити рівень заробітної плати у 2026 році.

За оцінками, три з чотирьох компаній планують підвищувати зарплати, щоб утримати працівників і залучити нових фахівців,

– пояснюють в асоціації.

Водночас на ринку найбільше бракує робітників, технічних спеціалістів і вузькопрофільних кадрів. Через це кандидати можуть розраховувати на вищі зарплати, особливо на початку кар'єри.

Загалом як розповіла для 24 Каналу Марія Абдулліна, у 2026 році ситуація на ринку праці, ймовірно, залишатиметься напруженою через посилення демографічної та кадрової кризи. За результатами досліджень, ще у вересні 2025 року 40% роботодавців очікували ускладнення кадрової ситуації.

Марія Абдулліна Керівниця категорії OLX Робота, голова HR-комітету Європейської бізнес асоціації Серед великих підприємств чисельністю понад 250 працівників таких очікувань було більше – 60%. Вплив дозволу на виїзд чоловіків віком 18 – 22 років відчули 41% роботодавців, найбільше – представники великого бізнесу (59%).

Як заявляє пані Марія, серед причин цього впливу – звільнення молодих працівників та ускладнення пошуку нових кандидатів.

У перспективі це може посилити конкуренцію за фахівців, які вже працюють та стимулювати компанії підвищувати оплату праці, насамперед для критично важливих спеціальностей,

– додає вона.

Зараз бізнес зараз активніше адаптовує кадрову політику, залучаючи жінок, внутрішньо переміщених осіб, старших кандидатів та ветеранів.

