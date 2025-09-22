Українські аграрії активно змінюють підхід до мотивації персоналу. Майже 80% агрохолдингів уже підвищили зарплати, решта планують зробити це до кінця року. Аграрії прагнуть зберегти кваліфіковані кадри та адаптувати оплату праці до ринкових умов.

Зарплати аграрії зростають?

Про це свідчать результати опитування Agrohub, передає 24 Канал. Перегляд зарплатної політики – це відповідь на інфляцію, конкуренцію за працівників і позитивні прогнози сезону. Найбільше зростання оплати у польових фахівців та механізаторів.

За даними Latifundist, у першій половині 2025 року більшість українських аграрних компаній вже переглянули компенсаційні пакети для своїх працівників.

"79% агрохолдингів підвищили зарплати, ще 21% планують зробити це до кінця року", – ідеться у дослідженні.

Довідково. Опитування охопило 14 провідних агропідприємств, які разом управляють земельним банком у близько 2 млн гектарів та забезпечують роботою понад 65 тисяч людей.

У яких фахівців найвищі зарплати?

Агрономи

Найсуттєвіше зростання зарплат зафіксували саме серед агрономічного персоналу – 81% компаній збільшили оклади на 15–25%.

Інженери та елеватори

В інженерно-технічному напрямі 54% компаній провели підвищення до 20%, ще 18% – на понад 25%. Стільки ж залишили рівень оплат без змін. На елеваторах ситуація неоднорідна: частина компаній індексувала виплати помірно, інші поки що не змінювали зарплати.

Земельні та тваринницькі служби

У земельних підрозділах 63% компаній підвищили доходи до 15%, 27% – на 20–25%, і 18% – на понад 25%. Серед тих, хто має тваринницький напрям (55% респондентів), зростання оплати праці у молочному та м'ясному скотарстві переважно склало 15–20%. У свинарстві рівень зарплат практично не змінився.

Найбільші надбавки – механізаторам

У категорії персоналу з комбінованою оплатою найбільше зросли доходи у механізаторів – переважно на понад 25%. Зарплати водіїв зросли до 20%, працівників елеваторів – до 15%. Також зросли розцінки на відрядження: для механізаторів і водіїв – на 10–20%, для елеваторного персоналу – до 15%.

Тенденції на ринку та перспективи?

За словами Дмитра Лєбєдєва, керівника напряму Agrohub Benchmarking, компанії нині більше інвестують у сталу окладну частину зарплати, яка хоч і є дорожчою для роботодавця, але краще працює на утримання персоналу.

Ми бачимо, що ринок праці в агросекторі діє проактивно. Агрономи залишаються ключовою категорією для бізнесу, і компанії готові вкладатися у їхню мотивацію. У пріоритеті наразі підвищення окладної частини – вона дорожча для роботодавця, але ефективніша для утримання персоналу,

– зазначив Лєбєдєв.

Зауважте. Більшість підвищень відбулися у квітні. Основні причини – необхідність адаптації до ринкового рівня оплати, конкуренція за кваліфіковані кадри, інфляційні ризики та оптимістичні очікування щодо прибутковості сезону.

Що відомо про оплату праці аграріїв?