Аграрии существенно повышают зарплаты: кто и сколько получил повышение в этом году
- 79% агрохолдингов повысили зарплаты, еще 21% планируют сделать это до конца года, наибольший рост у механизаторов и агрономов.
- Повышение зарплат объясняется адаптацией к рыночным условиям, конкуренцией за работников и инфляцией, большинство повышений произошли в апреле.
Украинские аграрии активно меняют подход к мотивации персонала. Почти 80% агрохолдингов уже повысили зарплаты, остальные планируют сделать это до конца года. Аграрии стремятся сохранить квалифицированные кадры и адаптировать оплату труда к рыночным условиям.
Зарплаты аграрии растут?
Об этом свидетельствуют результаты опроса Agrohub, передает 24 Канал. Пересмотр зарплатной политики – это ответ на инфляцию, конкуренцию за работников и положительные прогнозы сезона. Наибольший рост оплаты у полевых специалистов и механизаторов.
Смотрите также С нового года повысят порог зарплаты для бронирования работников
По данным Latifundist, в первой половине 2025 года большинство украинских аграрных компаний уже пересмотрели компенсационные пакеты для своих работников.
"79% агрохолдингов повысили зарплаты, еще 21% планируют сделать это до конца года", – говорится в исследовании.
Справочно. Опрос охватил 14 ведущих агропредприятий, которые вместе управляют земельным банком в около 2 млн гектаров и обеспечивают работой более 65 тысяч человек.
У каких специалистов самые высокие зарплаты?
- Агрономы
Существенный рост зарплат зафиксировали именно среди агрономического персонала – 81% компаний увеличили оклады на 15–25%.
- Инженеры и элеваторы
В инженерно-техническом направлении 54% компаний провели повышение до 20%, еще 18% – более чем на 25%. Столько же оставили уровень оплат без изменений. На элеваторах ситуация неоднородна: часть компаний индексировала выплаты умеренно, другие пока не меняли зарплаты.
- Земельные и животноводческие службы
В земельных подразделениях 63% компаний повысили доходы до 15%, 27% – на 20–25%, и 18% – более чем на 25%. Среди тех, кто имеет животноводческое направление (55% респондентов), рост оплаты труда в молочном и мясном скотоводстве преимущественно составил 15–20%. В свиноводстве уровень зарплат практически не изменился.
Наибольшие надбавки – механизаторам
В категории персонала с комбинированной оплатой больше всего выросли доходы у механизаторов – преимущественно более чем на 25%. Зарплаты водителей выросли до 20%, работников элеваторов – до 15%. Также выросли расценки на командировки: для механизаторов и водителей – на 10–20%, для элеваторного персонала – до 15%.
Тенденции на рынке и перспективы?
По словам Дмитрия Лебедева, руководителя направления Agrohub Benchmarking, компании сейчас больше инвестируют в постоянную окладную часть зарплаты, которая хоть и дороже для работодателя, но лучше работает на содержание персонала.
Мы видим, что рынок труда в агросекторе действует проактивно. Агрономы остаются ключевой категорией для бизнеса, и компании готовы вкладываться в их мотивацию. В приоритете сейчас повышение окладной части – она дороже для работодателя, но эффективнее для удержания персонала,
– отметил Лебедев.
Заметьте. Большинство повышений произошли в апреле. Основные причины – необходимость адаптации к рыночному уровню оплаты, конкуренция за квалифицированные кадры, инфляционные риски и оптимистичные ожидания относительно прибыльности сезона.
Что известно об оплате труда аграриев?
За год зарплаты аграриев выросли на 15%. В частности, наибольший рост произошел для профессий пилорамщиков и трактористов. Также повышение оплаты получили агрономы и другие профессии в агросекторе.
По данным OLX, сейчас спрос на работников является стабильно высоким. Известно, что в июле на одну вакансию приходилось почти 23 отзывы, а в 2024 году в аналогичный период – 20 отзывов.
В то же время среди работодателей наиболее актуальной была профессия тракториста, а больше всего откликов соискателей собрала профессия агронома.