Які зарплати директорів українських аеропортів під час війни: хто заробив найбільше

Під час повномасштабної війни, коли більшість українських аеропортів не працюють для пасажирських перевезень, їхні керівники продовжують отримувати значні заробітні плати.

Скільки заробляють директори аерпортів

Найвищу винагороду серед директорів аеропортів задекларував очільник "Борисполя" Олексій Дубревський. Журналісти видання "Слово і діло" з'ясували, що у 2023 році його зарплата становила 3 мільйона 788 тисяч гривень, інформує 24 Канал.

Дивіться також Буде ще дорожче: скільки влада Києва витратить на будівництво дороги в непрацюючий аеропорт

За словами самого Дубревського, аеропорт, хоч і закритий, продовжує забезпечувати технічну готовність інфраструктури та виробничих систем. Це передбачає підтримку стратегічної спроможності підприємства навіть у складних умовах воєнного часу.

На 2-й сходинці за рівнем зарплати знаходиться виконувач обов'язків директора запорізького аеропорту Олександр Коняхін. У 2022 році він отримав 1 мільйон 64,2 тисячі гривень, а в 2023 році – трохи більше, 1 мільйон 73,4 тисячі гривень.

3-тє місце посідає директорка Львівського аеропорту Тетяна Романовська. Її заробітна плата за 2022 рік становила 906 тисяч гривень, а за 2023-й – 872,8 тисячі гривень.

Цікаво, що зарплату продовжує отримувати й директор Донецького аеропорту Владислав Близнюк, хоча летовище було зруйноване ще 10 років тому під час активних бойових дій у рамках АТО. Наразі аеропорт юридично зареєстрований у Слов'янську. У 2022 році Близнюк отримав 119,3 тисячі гривень, а в 2023-му – 309,2 тисячі гривень.