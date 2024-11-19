Зарплати українців можуть знизитися у 2025 році

Зарплати громадян України можуть зменшитися наступного року. Причиною тому є підвищення податків.

Чому зарплатня українців може зменшитися

Підвищення податків наступного року передбачає зокрема підвищення військового збору, це передає 24 канал, з посиланням на слова народної депутатки України від фракції "Голос" Галини Васильченко.

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По суті зарплати знижуватимуться, прописаний законопроєкт про підвищення податків. Ми пам’ятаємо, що він передбачає підвищення військового збору до 5%,

– нагадала Галина Васильченко.

Як військовий збір впливає на рівень зарплатні

Нардепка зазначила, що усі наймані працівники повинні будуть платити суму військового збору до державного бюджету України зі своїх зарплат. Отже, коли президент України Володимир Зеленський підпише закон про податки, то заробітні плати українців зазнають змін.

Що відомо про підвищення податків у 2025 році

На 2025 рік передбачено підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%. Це надасть бюджету 107,7 мільярда гривень.

Для фізичних осіб підприємців та юридичних осіб 3 групи, ставка збору становитиме 1% від доходу. Раніше ставка єдиного податку складала 5% від доходу, але тепер це буде 6%.

Підприємці 1, 2 та 4 груп спрощеної системи оподаткування платитимуть військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року.

Цікаво! Тобто підприємець платитиме військовий збір з зарплати кожного працівника і додатково за себе 710 гривень.