До 90 тисяч гривень: назвали ТОП-10 компаній з найвищими зарплатами в сфері торгівлі

Аналітики порахували середні зарплати офіційно працевлаштованих працівників торгівлі в Україні. Серед компанії з найвищими виплатами лідирують мережі супермаркетів.

Де у сфері торгівлі найвищі зарплати?

11 379 гривень на місяць до оподаткування в середньому отримували працівники у сфері торгівлі в Україні торік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

Це на третину більше, ніж у 2023 році – 8 685 гривень, та майже у 1,5 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни (7 660 гривень).

Найвищі зарплати отримують працівники елітної мережі Бюро Вин (мережа GoodWine): понад 82 тисячі гривень на місяць, а у компанії працюють 710 співробітників. Серед лідерів також АТБ-Маркет, де працює понад 42 тисячі працівників, а середня зарплатня – понад 52 тисячі гривень на місяць.

Компанії з найвищою зарплатою 2024 / інфографіка Опендатабот

Варто зазначити, що з десятки компаній із найвищими зарплатами лише дві – Rozetka та АТБ – потрапили до "Індексу Опендатабота 2025", який охоплює найбільших і найстабільніших гравців ринку. У самому "Індексі" середній рівень зарплат теж доволі різний:

Від 57 тисяч у Rozetka до 26 – 27 тисяч у "Фори" та Novus.

METRO тримається посередині – близько 36 тисяч.

Попри складнощі, деякі компанії змогли рекордно підвищити середню зарплатню серед своїх працівників. Так, "Експрес-Аптека", що працює під брендами "Шар", АНЦ, "Копійка", "Не хворій" підняла середню зарплату більш ніж у 6 разів за рік, ДЦ "Україна" (мережа магазинів Watsons) – утричі, а "Перша Фармація Харкова", "Альфа-Продукт" та мережа магазинів EVA – у понад двічі.

Зауважте! Аналізувались дані фінансової звітності великих ритейл-компаній із понад 100 працівниками. У щорічних звітах компанії подають інформації про зарплати своїх співробітників, тож вибірка включає не лише безпосередньо продавців, але й решту складу компанії.

Що відомо про зарплати в Україні?