До 90 тысяч гривен: назвали ТОП-10 компаний с самыми высокими зарплатами в сфере торговли

Аналитики посчитали средние зарплаты официально трудоустроенных работников торговли в Украине. Среди компании с самыми высокими выплатами лидируют сети супермаркетов.

Где в сфере торговли самые высокие зарплаты?

11 379 гривен в месяц до налогообложения в среднем получали работники в сфере торговли в Украине в прошлом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

Смотрите также Повысят ли зарплаты учителям и преподавателям: Лисовой рассказал о манипуляциях

Это на треть больше, чем в 2023 году – 8 685 гривен, и почти в 1,5 раза больше, чем до начала полномасштабной войны (7 660 гривен).

Самые высокие зарплаты получают работники элитной сети Бюро Вин (сеть GoodWine): более 82 тысяч гривен в месяц, а в компании работают 710 сотрудников. Среди лидеров также АТБ-Маркет, где работает более 42 тысяч работников, а средняя зарплата – более 52 тысяч гривен в месяц.

Компании с самой высокой зарплатой 2024 / инфографика Опендатабот

Стоит отметить, что из десятки компаний с самыми высокими зарплатами только две – Rozetka и АТБ – попали в "Индекс Опендатабота 2025", который охватывает крупнейших и самых стабильных игроков рынка. В самом "Индексе" средний уровень зарплат тоже довольно разный:

От 57 тысяч в Rozetka до 26 – 27 тысяч у "Форы" и Novus.

METRO держится посередине – около 36 тысяч.

Несмотря на сложности, некоторые компании смогли рекордно повысить среднюю зарплату среди своих работников. Так, "Экспресс-Аптека", работающая под брендами "Шар", АНЦ, "Копейка", "Не болей" подняла среднюю зарплату более чем в 6 раз за год, ДЦ "Украина" (сеть магазинов Watsons) – втрое, а "Первая Фармация Харькова", "Альфа-Продукт" и сеть магазинов EVA – более чем в два раза.

Обратите внимание! Анализировались данные финансовой отчетности крупных ритейл-компаний с более чем 100 работниками. В ежегодных отчетах компании подают информацию о зарплатах своих сотрудников, поэтому выборка включает не только непосредственно продавцов, но и остальной состав компании.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Что известно о зарплатах в Украине?