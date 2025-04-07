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7 квітня, 12:11
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Уряд збільшив підтримку бізнесу до 500 000 гривень, але не всім

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Уряд збільшив гранти для бізнесу в прифронтових регіонах до 500 000 гривень, поширивши програму на кілька областей.
  • Гранти можуть використовуватися для придбання обладнання, закупівлі матеріалів та оренди приміщень, з умовою створення нових робочих місць.

Уряд ухвалив рішення про підвищення максимальної суми грантів на започаткування або розвиток бізнесу у прифронтових регіонах. Відтепер підприємці можуть розраховувати на фінансування до 500 000 гривень.

Кому доступні гранти на суму 500 тисяч гривень

Про рішення Кабміну подвоїти гранти для бізнесу в прифронтових регіонах, повідомила Державна служба зайнятості, передає 24 Канал.

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Розширене фінансування діятиме не лише на Харківщині, як це було раніше, а також у:

  • Донецькій,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Чернігівській,
  • Сумській областях.

Довідково. Це рішення стало продовженням експерименту, що стартував у Харківській області влітку 2023 року. Тоді граничну суму гранту вже збільшували, і результати перевершили очікування: кількість наданих грантів і створених робочих місць зросла більш ніж на 40%.

Що передбачає програма

Програма грантів на розвиток власної справи діє з літа 2022 року та є частиною урядової стратегії економічного відновлення. Її реалізують Міністерство економіки та Державна служба зайнятості.

За 2 роки учасники програми отримали понад 24 тисячі грантів, що дозволило створити або запланувати до 45 тисяч робочих місць.

Отримані кошти можна використати на:

  • придбання або лізинг обладнання;
  • закупівлю сировини та матеріалів;
  • оплату оренди виробничих або торговельних приміщень.

"Головна умова – створення від одного до двох нових робочих місць (залежно від суми гранту)", – ідеться у повідомленні.

Важливо. Подати заявку можуть як діючі підприємці, так і ті, хто тільки планує розпочати власну справу. Для участі потрібно подати бізнес-план через портал Дія.

Програма фінансується за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття, а її адміністрування здійснює Державна служба зайнятості.