Кому доступны гранты на сумму 500 тысяч гривен

О решении Кабмина удвоить гранты для бизнеса в прифронтовых регионах, сообщила Государственная служба занятости, передает 24 Канал.

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Расширенное финансирование будет действовать не только на Харьковщине, как это было раньше, а также в:

Донецкой,

Днепропетровской,

Запорожской,

Николаевской,

Херсонской,

Черниговской,

Сумской областях.

Справочно. Это решение стало продолжением эксперимента, стартовавшего в Харьковской области летом 2023 года. Тогда предельную сумму гранта уже увеличивали, и результаты превзошли ожидания: количество предоставленных грантов и созданных рабочих мест выросло более чем на 40%.

Что предусматривает программа

Программа грантов на развитие собственного дела действует с лета 2022 года и является частью правительственной стратегии экономического восстановления. Ее реализуют Министерство экономики и Государственная служба занятости.

За 2 года участники программы получили более 24 тысяч грантов, что позволило создать или запланировать до 45 тысяч рабочих мест.

Полученные средства можно использовать на:

приобретение или лизинг оборудования;

закупку сырья и материалов;

оплату аренды производственных или торговых помещений.

"Главное условие – создание от одного до двух новых рабочих мест (в зависимости от суммы гранта)", – говорится в сообщении.

Важно. Подать заявку могут как действующие предприниматели, так и те, кто только планирует начать собственное дело. Для участия нужно подать бизнес-план через портал Дія.

Программа финансируется за счет средств Фонда социального страхования на случай безработицы, а ее администрирование осуществляет Государственная служба занятости.