Кому доступні гранти на суму 500 тисяч гривень
Про рішення Кабміну подвоїти гранти для бізнесу в прифронтових регіонах, повідомила Державна служба зайнятості, передає 24 Канал.
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Розширене фінансування діятиме не лише на Харківщині, як це було раніше, а також у:
- Донецькій,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Чернігівській,
- Сумській областях.
Довідково. Це рішення стало продовженням експерименту, що стартував у Харківській області влітку 2023 року. Тоді граничну суму гранту вже збільшували, і результати перевершили очікування: кількість наданих грантів і створених робочих місць зросла більш ніж на 40%.
Що передбачає програма
Програма грантів на розвиток власної справи діє з літа 2022 року та є частиною урядової стратегії економічного відновлення. Її реалізують Міністерство економіки та Державна служба зайнятості.
За 2 роки учасники програми отримали понад 24 тисячі грантів, що дозволило створити або запланувати до 45 тисяч робочих місць.
Отримані кошти можна використати на:
- придбання або лізинг обладнання;
- закупівлю сировини та матеріалів;
- оплату оренди виробничих або торговельних приміщень.
"Головна умова – створення від одного до двох нових робочих місць (залежно від суми гранту)", – ідеться у повідомленні.
Важливо. Подати заявку можуть як діючі підприємці, так і ті, хто тільки планує розпочати власну справу. Для участі потрібно подати бізнес-план через портал Дія.
Програма фінансується за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття, а її адміністрування здійснює Державна служба зайнятості.