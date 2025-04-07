Кому доступні гранти на суму 500 тисяч гривень

Про рішення Кабміну подвоїти гранти для бізнесу в прифронтових регіонах, повідомила Державна служба зайнятості, передає 24 Канал.

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Розширене фінансування діятиме не лише на Харківщині, як це було раніше, а також у:

Донецькій,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Миколаївській,

Херсонській,

Чернігівській,

Сумській областях.

Довідково. Це рішення стало продовженням експерименту, що стартував у Харківській області влітку 2023 року. Тоді граничну суму гранту вже збільшували, і результати перевершили очікування: кількість наданих грантів і створених робочих місць зросла більш ніж на 40%.

Що передбачає програма

Програма грантів на розвиток власної справи діє з літа 2022 року та є частиною урядової стратегії економічного відновлення. Її реалізують Міністерство економіки та Державна служба зайнятості.

За 2 роки учасники програми отримали понад 24 тисячі грантів, що дозволило створити або запланувати до 45 тисяч робочих місць.

Отримані кошти можна використати на:

придбання або лізинг обладнання;

закупівлю сировини та матеріалів;

оплату оренди виробничих або торговельних приміщень.

"Головна умова – створення від одного до двох нових робочих місць (залежно від суми гранту)", – ідеться у повідомленні.

Важливо. Подати заявку можуть як діючі підприємці, так і ті, хто тільки планує розпочати власну справу. Для участі потрібно подати бізнес-план через портал Дія.

Програма фінансується за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття, а її адміністрування здійснює Державна служба зайнятості.