Збитки українського бізнесу через військову агресію Росії оцінили у 13 мільярдів доларів
Джерело:Київська школа економіки (KSE)
Загальна сума прямих збитків підприємств, включно з державними, та приватних осіб-підприємців оцінюється у 13 мільярдів доларів. Найбільше пошкоджень зазнав бізнес у Донецькій та Київській областях.
Збитки підприємств
За майже рік повномасштабної війни в Україні щонайменше 109 великих та середніх підприємств зазнали прямих збитків.
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- Загальна сума прямих збитків підприємств, включно з державними, та приватних осіб-підприємців оцінюється в 13 мільярдів доларів з яких 9 мільярдів доларів – частка збитків великих та середніх підприємств.
- Загальні непрямі втрати сягають 33,1 мільярда доларів.
- Необхідна сума для відновлення підприємств – 24,9 мільярда доларів.
Зруйновані та пошкоджені підприємства
Переважна кількість зруйнованих та пошкоджених підприємств сконцентрована в шести областях:
- Київській та Донецькій – по 17% від загальної кількості,
- Запорізькій – 14%,
- Харківській – 13%,
- Луганській – 10%,
- Миколаївській – 8%.
До найбільших підприємств за розмірами активів, що зазнали прямих збитків від збройної агресії Росії у 2022 році, увійшли:
- Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча,
- Азовсталь,
- Нібулон,
- Мотор Січ.
Згідно з оцінкою експертів проєкту 19 приватних та державних підприємств (17%) з-поміж великих та середніх зруйновано повністю, ще 90 (83%) пошкоджені частково.
Останніми з-поміж зафіксованих пошкоджених великих підприємств зазнали руйнувань:
- Мотор Січ внаслідок ракетного удару у жовтні 2022 року,
- Укрхімтрансаміак,
- ПрАТ "Глини Донбасу",
- Конті та Нібулон.