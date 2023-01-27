Збитки українського бізнесу через військову агресію Росії оцінили у 13 мільярдів доларів

27 січня 2023, 15:20
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Джерело:

Київська школа економіки (KSE)

Загальна сума прямих збитків підприємств, включно з державними, та приватних осіб-підприємців оцінюється у 13 мільярдів доларів. Найбільше пошкоджень зазнав бізнес у Донецькій та Київській областях.

Збитки підприємств

За майже рік повномасштабної війни в Україні щонайменше 109 великих та середніх підприємств зазнали прямих збитків.

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  • Загальна сума прямих збитків підприємств, включно з державними, та приватних осіб-підприємців оцінюється в 13 мільярдів доларів з яких 9 мільярдів доларів – частка збитків великих та середніх підприємств.
  • Загальні непрямі втрати сягають 33,1 мільярда доларів.
  • Необхідна сума для відновлення підприємств – 24,9 мільярда доларів.

Зруйновані та пошкоджені підприємства

Переважна кількість зруйнованих та пошкоджених підприємств сконцентрована в шести областях:

  • Київській та Донецькій  – по 17% від загальної кількості,
  • Запорізькій – 14%,
  • Харківській – 13%,
  • Луганській – 10%,
  • Миколаївській – 8%.

До найбільших підприємств за розмірами активів, що зазнали прямих збитків від збройної агресії Росії у 2022 році, увійшли:

  • Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча,
  • Азовсталь,
  • Нібулон,
  • Мотор Січ.

Згідно з оцінкою експертів проєкту 19 приватних та державних підприємств (17%) з-поміж великих та середніх зруйновано повністю, ще 90 (83%) пошкоджені частково.

Останніми з-поміж зафіксованих пошкоджених великих підприємств зазнали руйнувань:

  • Мотор Січ внаслідок ракетного удару у жовтні 2022 року,
  • Укрхімтрансаміак,
  • ПрАТ "Глини Донбасу",
  • Конті та Нібулон.

Нагадаємо! Вартість реконструкції та відновлення в Україні у 2022 році Світовий банк оцінив у майже 350 мільярдів доларів. 3 січня премʼєр Денис Шмигаль під час засідання уряду повідомив, що збитки, завдані Україні внаслідок війни, перевищують 700 мільярдів доларів.
Автор: Дар'я Вереньова