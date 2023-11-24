Які збитки отримує бізнес внаслідок повітряних тривог

Торік збитки від повітряних тривог в Україні складали близько 7 мільярдів гривень на день. Це число постійно збільшується, якщо рахувати збитки у прив'язці до ВВП.

Збитки зростуть

За словами голови Комітету ВРУ з питань фінансів Данила Гетманцева, якщо рахувати збитки у прив’язці до ВВП — вони постійно збільшуються. А за прогнозами НБУ, номінально висхідний ВВП цьогоріч становитиме 6,63 трильйона гривень.

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Якщо припустити, що під час тривоги зупиняється половина економіки, збитки за чисту добу тривоги, умовно становитимуть — 9 мільярдів гривень. Такий підхід до розрахунків є приблизним і може змінюватися по регіонах. На приблизність розрахунків впливає й те, що значна частина тривог припадає на нічний час. Однак, оцінити орієнтовний масштаб втрат у валовій доданій вартості все ж можна,

— пояснює Данило Гетманцев.

Як планують підтримати бізнес

Нині урядовці розглядають різні механізми, як допомогти постраждалому від війни бізнесу. Зокрема, йдеться про відновлення зруйнованих або пошкоджених виробництв.

Головний акцент хочуть зробити не на грошовій допомозі, а на обладнання від країн-партнерів.

Один із запропонованих механізмів виглядає так:

підприємства надаватимуть в ОВА офіційно підтверджений перелік зруйнованого майна;

звідти заявки скерують до центральних органів виконавчої влади;

заявки будуть розглядати в порядку пріоритету для економіки, зокрема, перевагу тримають критичні та підприємства переробки;

допомогу надаватимуть у вигляді гуманітарної допомоги.

Україна задокументувала збитки внаслідок російської агресії на 151 мільярд доларів. Промисловості Росія завдала збитків на 11,4 мільярда доларів.