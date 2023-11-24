Ущерб возрастет

По словам главы Комитета ВРУ по вопросам финансов Даниила Гетманцева, если считать убытки в привязке к ВВП – они постоянно увеличиваются. А по прогнозам НБУ, номинально восходящий ВВП в этом году составит 6,63 триллиона гривен.

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Если предположить, что во время тревоги останавливается половина экономики, ущерб за чистые сутки тревоги условно составит — 9 миллиардов гривен. Такой подход к расчетам приблизительный и может изменяться по регионам. На приблизительность расчетов влияет и то, что значительная часть тревог приходится на ночное время. Однако, оценить ориентировочный масштаб потерь в валовой добавленной стоимости все же можно,

– объясняет Даниил Гетманцев.

Как планируют поддержать бизнес

Сейчас чиновники рассматривают разные механизмы, как помочь пострадавшему от войны бизнесу В частности, речь идет о возобновлении разрушенных или поврежденных производств.

Главный акцент хотят сделать не на денежной помощи, а на оборудовании от стран-партнеров.

Один из предложенных механизмов выглядит так:

предприятия будут предоставлять в ОВА официально подтвержденный перечень разрушенного имущества;

оттуда заявки направят в центральные органы исполнительной власти;

заявки будут рассматриваться в порядке приоритета для экономики, в частности, преимущество держат критические и предприятия переработки;

помощь будут оказывать посредством гуманитарной помощи.

К слову! Украина задокументировала ущерб в результате российской агрессии на 151 миллиард долларов. Промышленности Россия нанесла ущерб в 11,4 миллиарда долларов.