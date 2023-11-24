Как изменился спрос в Украине
Одна из украинских интернет-площадок по продаже проанализировала, что в день "черной пятницы" и накануне спрос на украинские товары вырос примерно на 70% по сравнению с прошлой неделей.
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Кроме того, количество онлайн-покупателей увеличилось на 50%, сравнивая с периодом до распродажи, а среднее количество заказов от одного покупателя выросла на 10%.
В целом за первые дни распродажи каждый из покупателей уже приобрел на 20% больше товаров, чем обычно.
Онлайн-магазин сравнил самые популярные покупки "черной пятницы" в 2022 и 2023 году / Фото — Rozetka
Генератор vs электроника
В прошлом году самым дорогим товаром, который заказали онлайн в черную пятницу, был дизель-генератор стоимостью 682 000 гривен. В этом году самый дорогой заказ на 322 000 гривен состоит из нескольких товаров: телевизора, веб-камеры, ноутбука и четырех IPhone 15.
В целом, по данным ритейлера, средняя стоимость корзины к Черной пятнице в 2023 году увеличилось на 40%.
К тому же покупатели чаще стали пользоваться услугами курьерской доставки заказа.