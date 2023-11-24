Як змінився попит в Україні

Один з українських інтернет-майданчиків з продажу проаналізував, що в день "чорної п'ятниці" та напередодні попит на українські товари зріс приблизно на 70% порівняно з минулим тижнем.

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Крім того, кількість онлайн-покупців збільшилася на 50%, порівнюючи з періодом до розпродажу, а середня кількість замовлень від одного покупця зросла на 10%.

Цікаво! Серед найпопулярніших товарів у 2023 році були корм для котів, одяг та взуття, гель для душу та чай, тоді як минулого року найбільший попит мали ліхтарі, пральні засоби, акумулятори й батарейки та інші.

Загалом за перші дні розпродажу цьогоріч кожен із покупців уже придбав на 20% більше товарів, ніж зазвичай.



Онлайн-магазин порівняв найпопулярніші покупки "чорної п'ятниці" у 2022 та 2023 році / Інфографіка — Rozetka

Генератор vs електроніка

Торік найдорожчим товаром, який замовили онлайн у "чорну п'ятницю", був дизель-генератор вартістю 682 000 гривень. Цьогоріч найдорожче замовлення на 322 000 гривень складається з декількох товарів: телевізора, вебкамери, ноутбука та чотирьох IPhone 15.

Загалом, за даними ритейлера, середня вартість кошика до Чорної п'ятниці у 2023 році збільшилася на 40%.

До того ж, покупці частіше почали користуватися послугами кур'єрської доставки замовлення.