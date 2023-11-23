Голова НКРЕПК, Костянтин Ущаповський повідомив, що Регулятор не прогнозує збільшення цін на електроенергію для бізнесу через підняття прайс-кепів.

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Ми не прогнозуємо зростання тарифів для юридичних осіб після підняття прайс-кепів. Це ринок. Ціна буде сформована ринкова,

– сказав Ущаповський.

Окремо він також підкреслив, що цінові обмеження на ринку електроенергії ніяк не стосуються тарифу для населення і мови про його перегляд не йде.

Збільшення прайс-кепів з 1 грудня

Прийняттям цього рішення Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг хоче вирішити два завдання:

Покрокова лібералізація нашого енергоринку і наближення його правил до правил Європейського союзу. Створення інвестиційних умов для залучення високоманеврових генеруючих потужностей.

Нагадаємо, що раніше "Енергоатом" виступив за повне скасування прайс-кепів на ринку електроенергії.

Що таке прайс-кепи

Це граничні максимальні та мінімальні ціни на електроенергію для бізнесу, що визначає регулятор згідно з Методикою визначення істотного коливання цін та встановлення граничних цін на відповідних ринках.