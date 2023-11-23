Глава НКРЭПК, Константин Ущаповский сообщил, что Регулятор не прогнозирует увеличения цен на электроэнергию для бизнеса из-за поднятия прайс-кепов.

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Мы не прогнозируем рост тарифов для юридических лиц после поднятия прайс-кепов. Это рынок. Цена будет сформирована рыночная,

– сказал Ущаповский.

Отдельно он также подчеркнул, что ценовые ограничения на рынке электроэнергии. никак не касаются тарифа для населения и речи о его просмотре не идет.

Увеличение прайс-кепов с 1 декабря

Принятием этого решения Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, хочет решить две задачи :

Пошаговая либерализация нашего энергорынка и приближение его правил к правилам Европейского союза. Создание инвестиционных условий для привлечения высокоманевровых генерирующих мощностей.

Напомним, что ранее "Энергоатом" выступил за полную отмену прайс-кепов на рынке электроэнергии.

Что такое прайс-кепы

Это предельные максимальные и минимальные цены на электроэнергию для бизнеса, определяемые регулятором согласно Методике определения существенного колебания цен и установления предельных цен на соответствующих рынках.