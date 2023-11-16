Помощь бизнесу, пострадавшему от войны
Чиновники продолжают искать механизмы, которые помогут поддержать пострадавших от войны предпринимателей. В частности, речь идет о возобновлении разрушенных или поврежденных производств.
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На совещании между министерствами, ОВА и Федерацией работодателей Украины пришли к выводу, что главный акцент материально-технической помощи пострадавшим предприятиям следует делать на оборудовании от производителей стран-партнеров.
Ключевая идея: национальные производители, оборудование которых уничтожено или повреждено в результате российской агрессии, смогут получить оборудование иностранного производства как материально-техническую помощь. Акцентирую, что речь идет о помощи именно оборудованием, а не средствами,
– заявил Игорь Фоменко, заместитель министра экономики.
Сейчас первоочередная задача – создать четкий и прозрачный механизм получения помощи. Он должен быть понят и для украинского бизнеса, и для иностранных партнеров.
Один из предложенных вариантов выглядит так:
- предприятия будут предоставлять в ОВА официально подтвержденный перечень разрушенного имущества;
- оттуда заявки направят в центральные органы исполнительной власти;
- заявки будут рассматриваться в порядке приоритета для экономики, в частности, преимущество держат критические и предприятия переработки;
- помощь будут оказывать посредством гуманитарной помощи.