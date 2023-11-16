Допомога бізнесу, який постраждав від війни

Урядовці продовжують шукати механізми, які допоможуть підтримати підприємців, які постраждали від війни. Зокрема, йдеться про відновлення зруйнованих або пошкоджених виробництв.

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На нараді між міністерствами, ОВА та Федерацією роботодавців України прийшли до висновку, що головний акцент матеріально-технічної допомоги для постраждалих підприємств потрібно робити на обладнанні від виробників країн-партнерів.

Ключова ідея: національні виробники, обладнання яких знищене чи пошкоджене внаслідок російської агресії, матимуть можливість отримати обладнання іноземного виробництва як матеріально-технічну допомогу. Акцентую, що йдеться про допомогу саме обладнанням, а не коштами,

– заявив Ігор Фоменко, заступник міністра економіки.

До речі! Вже зараз Україна задокументувала збитки на 151 мільярд доларів. Промисловості Росія завдала збитків на 11,4 мільярда доларів.

Зараз першочергове завдання – створити чіткий та прозорий механізм отримання допомоги. Він повинен бути зрозумілим і для українського бізнесу, і для іноземних партнерів.

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Один із запропонованих варіантів виглядає так: