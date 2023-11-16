Допомога бізнесу, який постраждав від війни
Урядовці продовжують шукати механізми, які допоможуть підтримати підприємців, які постраждали від війни. Зокрема, йдеться про відновлення зруйнованих або пошкоджених виробництв.
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На нараді між міністерствами, ОВА та Федерацією роботодавців України прийшли до висновку, що головний акцент матеріально-технічної допомоги для постраждалих підприємств потрібно робити на обладнанні від виробників країн-партнерів.
Ключова ідея: національні виробники, обладнання яких знищене чи пошкоджене внаслідок російської агресії, матимуть можливість отримати обладнання іноземного виробництва як матеріально-технічну допомогу. Акцентую, що йдеться про допомогу саме обладнанням, а не коштами,
– заявив Ігор Фоменко, заступник міністра економіки.
Зараз першочергове завдання – створити чіткий та прозорий механізм отримання допомоги. Він повинен бути зрозумілим і для українського бізнесу, і для іноземних партнерів.
Один із запропонованих варіантів виглядає так:
- підприємства надаватимуть в ОВА офіційно підтверджений перелік зруйнованого майна;
- звідти заявки скерують до центральних органів виконавчої влади;
- заявки будуть розглядати в порядку пріоритету для економіки, зокрема, перевагу тримають критичні та підприємства переробки;
- допомогу надаватимуть у вигляді гуманітарної допомоги.