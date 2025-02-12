Які санкції, якщо західний бізнес досі в Росії, – Зеленський про фінансування війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри запроваджені санкції, Росія продовжує отримувати значні доходи від західного бізнесу, оскільки низка європейських та американських компаній залишаються на російському ринку.

Санкції не ізолювали Росію повністю

В інтерв'ю The Guardian Зеленський наголосив, що топ-платниками податків у Росії залишаються саме західні компанії, які продовжують працювати та сплачувати податки до російського бюджету, інформує 24 Канал.

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За словами Зеленського, Росія знаходить способи обходу санкцій, зокрема через Китай, Іран, Близький Схід та Індію. Він також зазначив, що деякі американські приватні компанії постачають компоненти, які можуть використовуватися у виробництві ракет.

Про які санкції можна говорити, якщо в Росії заробляють, платять податки, а ці кошти йдуть у військовий бюджет? Під час війни всі витрати спрямовуються на зброю,

– підкреслив президент.

Зеленський визнав, що санкції мають вплив, але підкреслив, що вони не призвели до повної ізоляції Росії, а отже, Москва все ще має ресурси для ведення війни.