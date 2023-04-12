ФОПам загрожують штрафи: які важливі зміни відбулись у квітні

З 1 квітня набув чинності закон № 2888-ІХ, який передбачає, що підприємці повинні повідомляти про свій статус банки та інші фінансові установи. Інакше доведеться заплатити штраф.

Штрафи для ФОПів з 1 квітня

З квітня цього року підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані повідомляти про свій статус банки, інші фінансові установи, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, в яких такі особи відкривають рахунки/електронні гаманці.

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Якщо ж підприємці не повідомлять про свій статус при відкритті рахунку/електронного гаманця, то будуть змушені заплатити штраф у розмірі 680 гривень за кожний випадок неповідомлення.

Скільки ФОПів в Україні

За 2022 рік українці зареєстрували 33 837 нових юридичних осіб.

Найбільше реєстрацій припало на лютий – 4 106, а найменше на березень – всього 503, за даними Vkursi.

У 2022 році у структурі розподілу за КВЕДами на першій позиції була торгівля. За кількістю зареєстрованих юридичних осіб за видами економічної діяльності увійшли: