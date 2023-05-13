Пільги для підприємців можуть скасувати: які зміни чекають на ФОПів з 1 липня

З 1 липня може набути чинності законопроєктом №8401, тож на підприємців чекатиме ряд змін. Зокрема можуть повернути штрафи за роботу без касових/РРО, скасувати пільги щодо сплати єдиного податку для ФОПів на 1 та 2 групі та загалом ставку у 2% для ФОПів на 3 групі.

Щоб розібратись у змінах, які, скоріш за все, чекатимуть на підприємців влітку, 24 Канал поспілкувався з бухгалтером Михайлом Смоктовичем, адже кожен з найважливіших пунктів цього законопроєкту може кардинально змінити подальшу роботу для ФОПів.

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Штрафи за роботу без РРО повертаються

Бухгалтер нагадує, що з 1 січня 2022 року більшість підприємців мали вже працювати з РРО, якщо мають валютну виручку, чи POS-термінал/інтернет еквайринг. Та після початку повномасштабного вторгнення уряд дав підприємцям послаблення.

Михайло Смоктович Бухгалтер та експерт з ведення ФОПів В значенні, що якщо ми не видаємо чек, штраф за це порушення, що здійснене в період дії воєнного часу не застосовують. Законопроєкт це послаблення анулює і з 1 липня за не видачу чека повертається штраф в розмірі 100% – 150% від суми придбаного товару, без видачі чека. Тому варто буде задуматись про встановлення РРО/ПРРО

Повернення планових перевірок

На думку Смоктовича, повернення планових перевірок не значною мірою вплине на життя ФОПів. Адже позапланові та фактичні перевірки й так не заборонені, а ФОПи найчастіше потрапляють саме під них.

Разом з тим на один вид перевірок стане більше, а значить ймовірність потрапити під перевірку збільшується,

– підкреслює він.

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Скасування пільги по сплаті єдиного податку

Законопроєкт №8401 передбачає й скасування з 1 липня пільги щодо сплати єдиного податку для ФОПів 1 та 2 групи. Отже, з липня підприємці повинні будуть сплачувати єдиний податок обов’язково.

Нагадаємо! З квітня 2022 року і до кінця дії воєнного стану ФОПи 1 та 2 групи можуть сплачувати єдиний податок добровільно.

Скасування 2% від прибутку для ФОПів 3 групи

Багато підприємців скористались ставкою єдиного податку у 2%, яка діє лише до кінця воєнного стану.

Точніше тепер до 1 липня 2023 року. Група зручна, адже ставка податку достатньо низька і звіти дуже прості в подачі. Та тепер з липня ФОПи, які перебувають на цій ставці переводяться автоматично на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%. Та зважаючи, що все нове, що має працювати автоматично, в податковій працює гарно не часто, я б рекомендував перевестись на потрібну групу та ставку самостійно і заздалегідь,

– ділиться бухгалтер.

Цікаво! Через пільгу у 2% від прибутку бюджет-2022 недоотримав близько 10 мільярдів гривень. Також за оцінками уряду, скасування єдиного податку у розмірі 2% принесе в бюджет-2023 додаткові 8 мільярдів гривень.

Чи ухвалили вже законопроєкт №8401

Наразі законопроєкт №8401 лише законопроєкт, а не закон, оскільки за нього ще не голосувала Верховна рада і не підписував президент. Тому зміни про які розповів бухгалтер, запрацюють лише після прийняття законопроєкту.

Варто також зауважити, що фінальний текст законопроєкт може відрізнятись від того, що є зараз в загальному доступі, тому важливо переглянути його повторно після прийняття, підкреслює Смоктович.

Зважаючи, що текст змін наданий ще в лютому і їх досі не прийняли, маємо велику ймовірність, що вже й не приймуть. Та підприємці повинні бути готові до будь-якого розвитку подій,

– резюмує він.

Які зараз податки платять ФОПи

ФОП 1 групи сплачує:

ЄСВ – 1 474 гривні;

єдиний податок – 268,4 гривні;

ФОП 2 групи сплачує:

ЄСВ – 1 474 гривні:

єдиний податок – 1 340 гривень;

ФОП 3 групи сплачує: