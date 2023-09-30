Штрафи суттєві: які зміни для ФОПів діятимуть з 1 жовтня

З 1 жовтня 2023 року для ФОПів 2 – 4 груп діятимуть певні зміни. Вони стосуються питання розрахункових операцій.

Про них 24 Каналу розповіла Співзасновниця Об'єднання сервіс-провайдерів ПРРО України Євгенія Божко. Вона наголосила на штрафах – вони досить суттєві.

Читайте також Заплатити – це ще не все: як ФОПам перевірити зарахування податкового платежу

Зміни для ФОПів

Тож, від завтра для ФОП 2 – 4 групи, які знаходяться на єдиному податку та здійснюють розрахункові операції у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг, скасують мораторій на штрафи за невикористання реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Мораторій був введений на період воєнного стану і з 1 жовтня штрафи для них дійсні.

Штрафи суттєві і становлять 25% від суми чеку при першому порушенні і 50% – при другому та наступних порушеннях. Для акцизників та компаній з НДС ці штрафи більші і вони становлять 100% від суми першого порушення та 150% – при кожному наступному. Ці штрафи не носять кумулятивного ефекту. Відповідно якщо у вас виявлено 20 порушень, то за 20 порушень ви сплачуєте такий штраф,

– пояснила експертка.

Для підприємців, які мають використовувати РРО, є декілька варіантів фіскалізації операцій. Один з них – класичні каси, які мають бути встановлені на кожну окрему касу. Для них є альтернатива – програмні реєстратори РРО.

"Їхня відмінність в тому, що вони не прив'язані до жодного пристрою. Це програма, яка може бути встановлена на будь-який гаджет підприємця. Вони фіскалізують хмарно. Коли видається чек, інформація про операцію хмарним шляхом йде до серверу. Там присвоюється чеку фіскальний номер", – відзначила Євгенія Божко.

Ще одна відмінність – такий чек не треба друкувати, але обов'язково продемонструвати клієнту. На його вимогу він має бути чи роздрукований, чи надісланий у електронному вигляді на пошту або месенджер.

"Фіскалізуватися мають усі ФОП 2, 3, 4 груп, всі ФОП-єдинники чий валовий дохід на рік перевищує 1,1 мільйон гривень. Стаття 9 передбачає, що ті, хто працює на ринках може не фіскалізуватися, якщо вони приймають тільки готівку. Є виключення для тих, хто торгує продукцією власного виробництва, є виключення для сіл і селищ, якщо дохід не перевищує зазначену суму", – додала співзасновниця Об'єднання сервіс-провайдерів ПРРО України.

Зміни з 1 січня

Також плануються певні зміни для ФОПів 2 – 4 груп від 1 січня. Для них документальні перевірки не повертаються, а дійсні фактичні. Саме вони перевіряють обов'язок фіскалізуватися. Вони були дійсні протягом 2022 – 2023 років, проходять у форматі таємного покупця.

Це не бажання додатково навантажити бізнес. Європа, наприклад, фіскалізується протягом 10 років. Це спосіб впорядкувати бізнес, товарообіг, безготівкові операції. Для покупців це гарантія того, що їхній товар може бути повернений, бо електронний чек зберігається на серверах податкових,

– пояснила Божко.

Зміни для ФОПів: останні новини