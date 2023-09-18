Українські підприємці давно говорять про потребу реформування податкової системи в нашій державі. Влада також готується до реформ, але бачить дещо інакший розвиток цього напрямку.

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Чому саме польська модель оподаткування

Як розповів голова парламентського Комітету з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев, влада готова відгукнутися на пропозицію бізнесу та запровадити такі податки, як у Європі. Для цього вивчався досвід кількох країн.

Ми взяли за зразок польську модель, яка є для нас найближчою. Зараз розглядаємо можливість її імплементації в Україні,

– розповів Гетманцев.

На його думку, Єдиний податок більше не виконує свого завдання і замість підтримки малого бізнесу став інструментом, завдяки якому середній та великий бізнес ухиляються від податків.

Що передбачає польська модель податків

Збільшення ліміту

В Україні ліміт за операціями в Україні становить 7,8 мільйона гривень. У Польщі він встановлений на рівні 2 мільйонів євро.

Різні ставки за видом діяльності

У Польщі кожен вид діяльності має свою податкову ставку. Наприклад, торгівля – 3%. Низький податок і у сфери виробництва. Податок на послуги дещо вищий, в межах 12 – 20%.

Якою повинна бути нова модель оподаткування

За словами Гетманцева, Міністерство фінансів за участі експертів з Міжнародного валютного фонду вже працює над новою системою податків.

"Вона повинна бути цивілізованою, простою, прозорою, зрозумілою. Давати можливість підтримувати малий бізнес, а не закривати очі на те, як бавляться з податками великі підприємства", – додав Гетманцев.