Як розповів бухгалтер Михайло Смокович 24 Каналу, нарахування пені ФОПам 1 та 2 групи є неправомірним. Втім, закривати очі на проблему на можна, аби потім не отримати штраф чи взагалі не "злетіти" з Єдиного податку.

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Нарахування пені – помилка у системі податкової

За словами Михайла Смоковича, майже всім підприємцям податкова неправомірно нарахувала пеню. Це відбулося через збій у системі. Перевірити наявність пені потрібно у своєму Електронному кабінеті платника.

Михайло Смокович Бухгалтер та експерт з ведення ФОПів Найгірше у ситуації те, що ця неправомірна пеня нараховувалася автоматично, і її ніяк не можуть прибрати. Податкова обіцяла її скасувати, але з Електронного кабінету вона не зникає. І виникає небезпека того, що за цю пеню підприємців з часом можуть просто знімати з Єдиного податку.

Підприємців просять уважно поставитися до цього питання, інакше потім доведеться розбиратися з великою кількістю проблем.

Важливо! Нарахування пені – неправомірне, але система працює автоматично, і зняття з Єдиного податку відбувається у такому ж режимі. Згодом підприємець зможе відстояти свою правоту через скарги або суд, але на це піде багато часу та ресурсів.

Як перевірити наявність пені

Для цього потрібно зайти в Електронний кабінет платника та перейти в розділ "Стан розрахунків з бюджетом". Далі потрібно перейти історію платежів Єдиного податку. У багатьох підприємців є податковий борг, якого насправді не мало бути.

Чому нарахували борг?

До серпня 2023 року підприємці мали право не сплачувати Єдиного податку, але нарахування відбувалися. Потім на основі декларації за 2022 рік система порахувала зменшення податкового платежу. Також причиною могли бути автоматичні списання боргу за 2023 рік, відповідний збій спостерігався у липні.

Проблема у тому, що система порахувала цей платіж як несвоєчасну сплату, за яку потрібно нарахувати пеню. Саме в результаті цього збою у багатьох підприємців нізвідки з'явилася заборгованість,

– розповідає бухгалтер.

Чим загрожує пеня?

Якщо підприємець не буде слідкувати за своїм податковим балансом, то частину його наступного податкового платежу "з'їсть" ця неправомірно нарахована пеня. У результаті сума податкового платежу не перекриє податку, за що підприємцеві нарахують штраф у 50% від суми податку, а потім ще й ту саму пеню.

Зверніть увагу! Нарахування штрафів та пені буде нараховуватися до того моменту, поки підприємця не знімуть з Єдиного податку за заборгованість. Відповідно, невелика пеня з часом може перетворитися на велику проблему.

Що робити ФОПам, в яких є неправомірно нарахована пеня

Заплатити

Підприємець може просто покрити цю пеню, тим паче, що зазвичай вона невелика. Згодом податкова може скасувати цю пеню, а платіж просто зарахують до сплати Єдиного податку.

Звернутися в податкову

Також можна написати лист в податкову з проханням скасувати неправомірно нараховані платежі. Це можна зробити у своєму Електронному кабінеті в розділі "Листування з ДПС", обравши потрібну податкову.

Будьте уважні! Для того, щоб система завантажила вашу заяву, вона повинна бути у форматі PDF та мати розмір не більше 5 мегабайтів.

Після цього потрібно зайти у "Вихідні документи" та підписати свою заяву. Це можна зробити за допомогою "Дія.Підпис", зчитавши QR-код та скориставшись мобільним застосунком "Дія". Після підписання документа потрібно клікнути на кнопку "Відправити".