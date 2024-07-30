Нові зміни у Податковому кодексі: що зміниться з 1 серпня
30 липня 2024, 16:23Читать новость на русском
З 1 серпня набирає чинності Закон №3813. Він стосується особливості податкового адміністрування під час війни для платників з високим рівнем добровільного дотримання норм ПКУ.
Кого стосуватимуться зміни у Податковому кодексі
В Україні впровадять Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які отримають низку переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.
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Компанії та підприємці, включені до спеціального переліку, отримають ряд переваг у взаємодії з податковими органами, починаючи з 1 серпня.
Ті, хто включений у перелік, матимуть наступні переваги:
- Введення мораторію на документальні перевірки, за винятком певних видів.
- Зменшення строків проведення камеральних та документальних перевірок з метою бюджетного відшкодування.
- Скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій.
- Закріплення за платником податків комплаєнс-менеджера, з яким можлива взаємодія, зокрема, за допомогою засобів дистанційного зв’язку, включаючи відеоконференції.