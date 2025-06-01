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8 червня, 14:50
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Зміни на ринку праці: кількість вакансій підскочила на 36%, зарплати ростуть повільно

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • У травні 2025 року кількість нових вакансій зросла на 7% у річному вимірі, а резюме – на 36%, що відображає високий попит на працівників, проте зберігається значна невідповідність між професіями.
  • Номінальна заробітна плата зростає високими темпами через дефіцит робочої сили, але реальне зростання обмежене високою інфляцією, а очікування щодо оплати праці збігаються з пропозиціями роботодавців, що обмежує потенціал зростання зарплат. 

У травні 2025 року зросла кількість нових вакансій, та водночас зросла і кількість резюме. В середньому вакансій побільшало на 7% у річному вимірі, а резюме – на 36%.

Попит на працівників високий

Про це ідеться у звіті Національного банку у червневому Макроекономічному та монетарному огляді, передає 24 Канал. Це означає, що працівників стало більше, але й попит на них залишається високим. 

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"Випереджальне зростання резюме дещо пом'якшило проблему браку працівників, хоча вона залишається суттєвою й надалі обмежує діяльність підприємств", – ідеться у повідомленні Нацбанку. 

Водночас зберігається також значна невідповідність між професіями, що ускладнює закриття вакансій. 

Зарплати сповільнили зростання

В умовах постійного дефіциту робочої сили номінальна заробітна плата зростає високими темпами. Однак висока інфляція сприяє повільнішому зростанню реальної заробітної плати. 

При цьому очікування шукачів роботи щодо оплати праці є зіставними з пропозиціями роботодавців, що обмежує потенціал суттєвішого зростання зарплат у майбутньому. 

Також зростає роль і нецінових методів конкуренції за працівників. Роботодавці намагаються пропонувати працівникам надання житла, можливість працювати дистанційно та інші бонуси. 

До слова, раніше ми писали, що понад половина вакансій в Україні не потребує вищої освіти. На ринку бракує рук до робітничих спеціальностей, тому держава організовує перенавчання дорослих. 