Зміни на ринку праці: кількість вакансій підскочила на 36%, зарплати ростуть повільно
- У травні 2025 року кількість нових вакансій зросла на 7% у річному вимірі, а резюме – на 36%, що відображає високий попит на працівників, проте зберігається значна невідповідність між професіями.
- Номінальна заробітна плата зростає високими темпами через дефіцит робочої сили, але реальне зростання обмежене високою інфляцією, а очікування щодо оплати праці збігаються з пропозиціями роботодавців, що обмежує потенціал зростання зарплат.
У травні 2025 року зросла кількість нових вакансій, та водночас зросла і кількість резюме. В середньому вакансій побільшало на 7% у річному вимірі, а резюме – на 36%.
Попит на працівників високий
Про це ідеться у звіті Національного банку у червневому Макроекономічному та монетарному огляді, передає 24 Канал. Це означає, що працівників стало більше, але й попит на них залишається високим.
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"Випереджальне зростання резюме дещо пом'якшило проблему браку працівників, хоча вона залишається суттєвою й надалі обмежує діяльність підприємств", – ідеться у повідомленні Нацбанку.
Водночас зберігається також значна невідповідність між професіями, що ускладнює закриття вакансій.
Зарплати сповільнили зростання
В умовах постійного дефіциту робочої сили номінальна заробітна плата зростає високими темпами. Однак висока інфляція сприяє повільнішому зростанню реальної заробітної плати.
При цьому очікування шукачів роботи щодо оплати праці є зіставними з пропозиціями роботодавців, що обмежує потенціал суттєвішого зростання зарплат у майбутньому.
Також зростає роль і нецінових методів конкуренції за працівників. Роботодавці намагаються пропонувати працівникам надання житла, можливість працювати дистанційно та інші бонуси.
До слова, раніше ми писали, що понад половина вакансій в Україні не потребує вищої освіти. На ринку бракує рук до робітничих спеціальностей, тому держава організовує перенавчання дорослих.