Марк Міллі йде у відставку: хто стане новим очільником Генштабу США

Сенат США затвердив генерала Чарльза Брауна новим головою Об'єднаного комітету начальників штабів. З 2019 року цю посаду обіймав генерал Марк Міллі.

Термін повноважень Марка Міллі на посаді начальника Генштабу США спливає 1 жовтня. Сенат США вже визначився з кандидатурою, яка стане новим керівником Об'єднаного комітету начальників штабів.

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Новий начальник Генштабу

20 вересня сенат більшістю голосів затвердив генерала Чарльза Брауна на посаду глави Генштабу. За – проголосували 83 із 100 сенаторів. 11 висловилися проти. Відомо, що кандидатуру Брауна висунув сам президент Байден.

Чарльз Браун – колишній військовий льотчик. Має досвід командування військами в Тихоокеанському регіоні. У 2020 році його призначили головнокомандувача ВПС.

Відомо, що Брауна, а також інших посадовців тривалий час не могли затвердити на посадах у Пентагоні через опір сенатора-республіканця Томмі Тубервіля. Той, починаючи з березня 2023 року, блокував затвердження на керівні посади в Міноборони, у такий спосіб протестуючи проти політики цього відомства.

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Браун стане другим афроамериканцем, який очолить Об'єднаний комітет начальників штабів.