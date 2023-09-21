Марк Міллі йде у відставку: хто стане новим очільником Генштабу США
Джерело:Reuters
Сенат США затвердив генерала Чарльза Брауна новим головою Об'єднаного комітету начальників штабів. З 2019 року цю посаду обіймав генерал Марк Міллі.
Термін повноважень Марка Міллі на посаді начальника Генштабу США спливає 1 жовтня. Сенат США вже визначився з кандидатурою, яка стане новим керівником Об'єднаного комітету начальників штабів.
Дивіться також Американські генерали оцінили, скільки часу потрібно на повну деокупацію України
Новий начальник Генштабу
20 вересня сенат більшістю голосів затвердив генерала Чарльза Брауна на посаду глави Генштабу. За – проголосували 83 із 100 сенаторів. 11 висловилися проти. Відомо, що кандидатуру Брауна висунув сам президент Байден.Довідка. Чарльз Браун – колишній військовий льотчик. Має досвід командування військами в Тихоокеанському регіоні. У 2020 році його призначили головнокомандувача ВПС.
Відомо, що Брауна, а також інших посадовців тривалий час не могли затвердити на посадах у Пентагоні через опір сенатора-республіканця Томмі Тубервіля. Той, починаючи з березня 2023 року, блокував затвердження на керівні посади в Міноборони, у такий спосіб протестуючи проти політики цього відомства.Цікава деталь. Браун стане другим афроамериканцем, який очолить Об'єднаний комітет начальників штабів.
Марк Міллі та війна в Україні: що відомо
- Генерал Марк Міллі раніше вже коментував свою майбутню відставку. Так, на зустрічі "Рамштайн" 19 вересня він запевнив, що його відставка не вплине на підтримку України. "Ми будемо підтримувати цю боротьбу стільки, скільки Україні буде потрібно, щоб захистити свій суверенітет", – запевнив генерал.
- Коментуючи контрнаступ, Міллі зазначив, що повна перемога настане лише тоді, коли всі 200 тисяч загарбників, які перебувають на території України, вдасться вигнати. На думку генерала, цього не станеться у ході контрнаступу. Він наголосив, що війна закінчиться ще не скоро.
- Міллі назвав три сценарії завершення війни. Перший і другий – це перемога військовим шляхом однієї зі сторін. Третій – обидві сторони усвідомлюють, що військовими засобами їм не вдасться досягти своїх цілей і сідають за стіл переговорів. Генерал зазначив, що на Україну ще чекає важка боротьба.