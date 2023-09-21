Марк Милли уходит в отставку: кто станет новым главой Генштаба США
Источник:Reuters
Сенат США утвердил генерала Чарльза Брауна новым главой Объединенного комитета начальников штабов. С 2019 года этот пост занимал генерал Марк Милли.
Срок полномочий Марка Милли в должности начальника Генштаба США истекает 1 октября. Сенат США уже определился с кандидатурой, которая станет новым руководителем Объединенного комитета начальников штабов.
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Новый начальник Генштаба
20 сентября сенат большинством голосов утвердил генерала Чарльза Брауна на должность главы Генштаба. За – проголосовали 83 из 100 сенаторов. 11 высказались против. Известно, что кандидатуру Брауна выдвинул сам президент Байден.Справка. Чарльз Браун – бывший военный летчик. Имеет опыт командования войсками в Тихоокеанском регионе. В 2020 году он был назначен главнокомандующим ВВС.
Известно, что Брауна, а также других чиновников долго не могли утвердить на должностях в Пентагоне из-за сопротивления сенатора-республиканца Томми Тубервиля. Тот, начиная с марта 2023 года, блокировал утверждение на руководящие должности в Минобороны, таким образом протестуя против политики этого ведомства.Любопытная деталь. Браун станет вторым афроамериканцем, возглавляющим Объединенный комитет начальников штабов.
Марк Милли и война в Украине: что известно
- Генерал Марк Милли раньше уже комментировал свою предстоящую отставку. Так, на встрече "Рамштайна" 19 сентября он заверил, что его отставка не повлияет на поддержку Украины. "Мы будем поддерживать эту борьбу столько, сколько Украине потребуется, чтобы защитить свой суверенитет", – заверил генерал.
- Комментируя контрнаступление, Милли отметил, что полная победа наступит только тогда, когда все 200 тысяч находящихся на территории Украины захватчиков удастся выгнать. По мнению генерала, этого не произойдет в ходе контрнаступления. Он подчеркнул, что война закончится еще не скоро.
- Милли назвал три сценария завершения войны. Первый и второй – это победа военным путем одной из сторон. Третий – обе стороны осознают, что военными средствами им не удастся достичь своих целей и садятся за стол переговоров. Генерал отметил, что Украине еще предстоит тяжелая борьба.