Срок полномочий Марка Милли в должности начальника Генштаба США истекает 1 октября. Сенат США уже определился с кандидатурой, которая станет новым руководителем Объединенного комитета начальников штабов.

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Новый начальник Генштаба

20 сентября сенат большинством голосов утвердил генерала Чарльза Брауна на должность главы Генштаба. За – проголосовали 83 из 100 сенаторов. 11 высказались против. Известно, что кандидатуру Брауна выдвинул сам президент Байден.

Справка. Чарльз Браун – бывший военный летчик. Имеет опыт командования войсками в Тихоокеанском регионе. В 2020 году он был назначен главнокомандующим ВВС.

Известно, что Брауна, а также других чиновников долго не могли утвердить на должностях в Пентагоне из-за сопротивления сенатора-республиканца Томми Тубервиля. Тот, начиная с марта 2023 года, блокировал утверждение на руководящие должности в Минобороны, таким образом протестуя против политики этого ведомства.

Любопытная деталь. Браун станет вторым афроамериканцем, возглавляющим Объединенный комитет начальников штабов.

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