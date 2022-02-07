"Час іде, Росія на Україну не нападає": Кремль звинуватив США та Велику Британію у вигадках

Скандальна представниця МЗС Росії Марія Захарова цинічно заявила, що США та Велика Британія начебто самі вигадали "російську загрозу". Це буцімто зробили задля "героїчної боротьби".

Речниця МЗС країни-агресорки Захарова заявила, що Штати та Велика Британія замислили "провокацію", аби потім "оголосити про перемогу". "Дісталося" від прокремлівської пропагандистки й Євросоюзу. За словами Захарової, він відстоює свою "сферу впливу".

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Час іде, Росія на Україну не нападає. Розрахунок британців, які замовили цю "музику" США і приєдналися до них, зрозумілий: самі вигадали "російську загрозу", самі зібралися на "героїчну" боротьбу з нею, щоб потім зробити провокацію та голосно оголосити про свою "перемогу",

– заявила Захарова.

У ЄС звернулися до Росії

Тим часом саме Росії нагадали, що поняттю "сфери впливу" немає місця у ХХІ столітті.

Європейська безпека – неподільна.

Країну-агресорку закликали до діалогу без ульматумів.

Росія продовжує нарощувати війська

У Пентагоні 31 січня заявили, що Росія продовжує збільшувати війська на кордоні з Україною.

Станом на 4 лютого Росія підтягнула свої С-400 у Білорусі до кордонів України та Польщі. Зенітний ракетний комплекс С-400 "Тріумф" привезли на полігон у Брестській області.

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Російські найманці на Донбасі продовжують порушувати режим тиші . Зокрема, 6 лютого гатили з ручних протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.

Допис Захарової:

Чергові міркування про долі Європи у блозі Жозеппа Борреля від 30 січня цього року підтвердили мої давні підозри, що блог живе власним життям, а сам глава європейської дипломатії, можливо, навіть не знає, які дивовижні тексти розміщують від його імені.

У черговому творі розвиваються відомі психоделічні фобії західних ЗМІ щодо "російської агресії проти України".

Однак час іде, Росія на Україну не нападає. Розрахунок британців, які замовили цю "музику" США і приєдналися до них, зрозумілий: самі вигадали "російську загрозу", самі зібралися на "героїчну" боротьбу з нею, щоб потім зробити провокацію і голосно оголосити про свою "перемогу".

Тут тобі і можливість відвернути увагу від своїх політичних криз, і шанс злити мільярди на озброєння "незміцнілих демократій", і спосіб відродити імідж "непереможних" після афганського провалу.

Щодо Євросоюзу, то ми, власне, і не сумнівалися, що він не є об'єктивною стороною в українському конфлікті. Відстоює свою сферу впливу, застовблену ще у 2013 році, коли у Брюсселі, не гребуючи коштами та переступивши через заперечення законного уряду країни, відчайдушно продавлювали асоціацію України з Євросоюзом.