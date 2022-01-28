Під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні виголосили заяву Євросоюзу щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму. Мовилося, що європейська безпека є неподільною.

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У заяві ЄС наголосили, що діалог є способом покращити безпекову ситуацію та захистити мир на нашому континенті. Водночас розмову необхідно вести відповідно до ключових принципів, покладених в основу європейської безпеки.

Таких зусиль слід докладати сумлінно, а не в атмосфері ескалаційної риторики та ультиматумів. Поняттю "сфер впливу" немає місця у XXI столітті,

– наголосили у ЄС.

ЄС засудив продовження агресивних дій та погроз Росії у бік України. Країна-агресорка закликала Росію до деескалації, а також – дотримання міжнародного права та конструктивної участі в діалозі через чинні міжнародні механізми.

В ЄС помітили зміни у роспропаганді

Посадовець Євросоюзу заявив, що Росія поширює свою пропаганду через підконтрольні, а також – пов'язані з російською владою ресурси. Водночас за останній час країна-агресорка змінила наративи, які розповсюджує про Україну.

"Ми бачимо потенційне виправдання наступних кроків Росії – це те, що ми бачили у 2014 році перед анексією",

– наголосив посадовець.

Наразі країна-агресорка хоче вплинути на думку Євросоюзу. Зокрема, активно прославляють військових.

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