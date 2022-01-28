Відповідну заяву про хибні наративи щодо України зробив посадовець Євросоюзу, відповідальний за моніторинг цього питання. Він спілкувався з журналістами на умовах анонімності.

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Зміни у роспропаганді щодо України

Представник ЄС зазначив, що Росія, за їхніми спостереженнями, намагається вплинути на суспільну думку і Євросоюзу. Помітно, що Москва виправдовує можливі дії проти України. Він додав, що останнім часом в ЄС бачать зростання кількості маніпулятивних повідомлень, дезінформації.

Ми бачимо потенційне виправдання наступних кроків Росії – це те, що ми бачили у 2014 році перед анексією,

– наголосив посадовець.

Йдеться, зокрема, про прославляння військових. Аналітики Євросоюзу бачать це як чіткий тренд.

"Інтенсифікація повідомлень Росії у вигляді координованих дій почалася з листопада 2021 року. Також ми бачили певне пожвавлення навесні минулого року (коли також відбувалося скупчення військ біля кордону України)", – додав інший представник ЄС.

Крім того, співрозмовники звернули увагу на те, що частина таких наративів опублікована на сайті EUvsDisinfo. Він діє в межах підрозділу зовнішньополітичної служби ЄС EastStratCom.

Нові наративи не обов'язково означають подальшу агресію

Водночас кілька представників ЄС, які брали участь у спілкуванні, звернули увагу, що зміни у роспропаганді не є доказом того, що Росія точно готує вторгнення.

Неможливо оцінити наступні дії Росії, виходячи з поширення нею дезінформації,

– додали там.

В Євросоюзі обережні у висновках, що той факт, що є певні наративи, означає певні дії.

Зверніть увагу! Дмитро Кулеба нещодавно заявив, що Захід вже довгий час обговорює можливе нове вторгнення Росії в Україну та намагається цього не допустити. Водночас постійне нагнітання ситуації та паніка щодо цього приводу лише розхитує Україну.

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