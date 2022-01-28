Соответствующее заявление о ложных нарративах в отношении Украины сделал чиновник Евросоюза, ответственный за мониторинг этого вопроса. Он общался с журналистами на условиях анонимности.
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Изменения в роспропаганде относительно Украины
Представитель ЕС отметил, что Россия, по их наблюдениям, пытается повлиять на общественное мнение и Евросоюз. Примечательно, что Москва оправдывает возможные действия против Украины. Он добавил, что в последнее время в ЕС видят рост манипулятивных сообщений, дезинформации.
Мы видим потенциальное оправдание следующих шагов России – это то, что мы видели в 2014 году перед аннексией.
– подчеркнул чиновник.
Речь идет, в частности, о прославлении военных. Аналитики Евросоюза видят это как четкий тренд.
"Интенсификация сообщений России в виде координированных действий началась с ноября 2021 года. Также мы видели определенное оживление весной прошлого года (когда происходило скопление войск возле границ Украины)", – добавил другой представитель ЕС.
Кроме того, собеседники обратили внимание на то, что часть таких нарративов опубликована на сайте EUvsDisinfo. Он действует в рамках подразделения внешнеполитической службы EastStratCom.
Новые нарративы не обязательно означают дальнейшую агрессию
В то же время, несколько представителей ЕС, участвовавших в разговоре, обратили внимание, что изменения в роспропаганде еще не доказательство того, что Россия точно готовит вторжение.
Невозможно оценить следующие действия России, исходя из распространения ею дезинформации,
– добавили там.
В Евросоюзе осторожны в выводах, что тот факт, что существуют определенные нарративы, обязательно означает определенные действия.
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