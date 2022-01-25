Оказалось, что сообщники рупоров страны-агрессора почти год тайно ввозили запрещенные книги из России. Все они должны были насаждать в обществе культ насилия, расовой и национальной нетерпимости и дискриминации.

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Пропагандистские книги предназначались для членов неонацистских и праворадикальных движений и должны были побудить к нарастанию протестных настроений.

Конечной целью распространителей этой издательской продукции была подготовка предпосылок для массовых провокаций и расшатывание ситуации внутри Украины.

Отлаженная схема

Следователи выяснили, что преступную аферу организовали житель Киевской области, владелец книжного магазина и его двое партнеров по бизнесу. Запрещенную продукцию члены группировки заказывали в России онлайн и подпольно ввозили в Украину.

Важно! Реализация опасных книг происходила через обширную сеть анонимных сайтов, размещенных на серверах российских хостинг-провайдеров. Еще одной площадкой продажи пропагандистских книг были группы в различных мессенджерах.

Чтобы не выдать себя, общаясь с заказчиками, злоумышленники пользовались сервисами анонимизации доступа к сети. Более того, даже оплату за товар, который является частью гибридной войны России против нашего государства, они принимали на анонимные электронные кошельки.



Злоумышленники более года продавали экстремистские книги / Фото СБУ



Во время обысков правоохранители изъяли много вещественных доказательств / Фото СБУ



Пре​ступную сеть организовали четыре человека / Фото СБУ

Логово пропагандистов искать долго не пришлось

Показательно, что часть пропагандистской литературы изготавливали в подпольной типографии, работавшей прямо в помещении книжного магазина Белой Церкви.

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Продержались незамеченными год

Преступная сеть занималась распространением вредных идей оккупантов почти целый год. Этого времени задержанным хватило, чтобы успеть продать более 1000 экземпляров запрещенных книг.

В конце концов правоохранители провели обыск дома у участников преступной схемы. Им удалось найти и изъять:

почти 40 экземпляров пропагандистской печатной продукции;

компьютеры с доказательствами преступлений;

финансовые документы, подтверждающие факты сбыта литературы.

Вскоре фигурантам дела должны объявить о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (наказывается лишением свободы на 5 – 8 лет).

Кроме того, информационным сообщникам оккупантов инкриминируют ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости (наказывается лишением свободы на 3 – 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет).



Продукцию злоумышленники реализовывали анонимно через Интернет / Фото СБУ



За год информационные сообщники оккупантов реализовали более 1000 экземпляров запрещенных книг / Фото СБУ

Текст публикации Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области:

В Киевской области Служба безопасности Украины блокировала деятельность пропагандистов, которые распространяли экстремистскую литературу.

В рамках защиты интересов государства в сфере информационной безопасности и противодействия гибридной агрессии России, Служба безопасности Украины блокировала масштабный канал распространения запрещенной в Украине экстремистской литературы.

Злоумышленники почти год скрытно доставляли из России литературу, направленную на пропаганду культа насилия, расовой и национальной нетерпимости и дискриминации.

Распространяли ее среди участников неонацистских и праворадикальных движений, пытаясь инспирировать в их среде протестные настроения. Как результат, целью этой деятельности была подготовка "благоприятной почвы" для совершения провокаций и дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине.

По данным следствия, к организации противоправной деятельности причастны житель Киевщины, владелец книжного магазина и двое его бизнес-партнеров. Дельцы заказывали книги из России через интернет и скрытно доставляли их в Украину.

Сбывали литературу через разветвленную сеть анонимных веб-ресурсов, размещенных на серверах российских хостинг-провайдеров и через группы в популярных меседжерах.

В переписке с покупателями злоумышленники использовали сервисы анонимизации доступа к сети интернет. Оплату за товар также получали на анонимные электронные кошельки.

Установлено, что часть литературы изготавливалась в подпольной типографии, которая действовала в помещении книжного магазина на территории города Белая Церковь.

По оперативным данным, подпольный канал распространения запрещенной литературы существовал почти год. За это время злоумышленники успели продать более 1000 экземпляров.

Во время обысков, проведенных в частных домах правонарушителей, правоохранители обнаружили и изъяли:

почти 40 экземпляров запрещенных книг;

компьютеры с доказательствами противоправной деятельности;

финансовые документы, подтверждающие факты сбыта литературы.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении по статье 161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и статьей 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости) Уголовного кодекса Украины.