Виявилося, що спільники рупорів країни-агресора майже рік таємно ввозили заборонені книги з Росії. Усі вони мали насаджувати в суспільстві культ насильства, расової та національної нетерпимості й дискримінації.

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Аудиторія, як на підбір

Пропагандистські книги призначалися для членів неонацистських та праворадикальних рухів і мали спонукати до наростання протестних настроїв.

Кінцевою метою розповсюджувачів цієї видавничої продукції була підготовка передумов для масових провокацій та розхитування ситуації всередині України.

Налагоджена схема

Слідчі з'ясували, що злочинну оборудку організували мешканець Київської області, власник книжкового магазину і його двоє партнерів по бізнесу. Заборонену продукцію члени угруповання замовляли в Росії онлайн і підпільно ввозили в Україну.

Важливо! Реалізація небезпечних книг відбувалася через велику мережу анонімних сайтів, розміщених на серверах російських хостинг-провайдерів. Ще одним майданчиком продажу пропагандистських книжок були групи у різноманітних месенджерах.

Аби не виказати себе, спілкуючись із замовниками, зловмисники користувалися сервісами анонімізації доступу до мережі. Ба більше, навіть оплату за товар, який є частиною гібридної війни Росії проти нашої держави, вони приймали на анонімні електронні гаманці.



Зловмисники понад рік продавали екстремістські книги / Фото СБУ



Під час обшуків правоохоронці вилучили багато речових доказів / Фото СБУ



Злочинну мережу організували четверо осіб / Фото СБУ

Лігво пропагандистів шукати довго не довелося

Показово, що частину пропагандистської літератури виготовляли у підпільній типографії, що працювала просто в приміщенні книжкового магазину Білої Церкви.

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Протрималися непоміченими рік

Злочинна мережа займалася розповсюдженням шкідливих ідей окупантів майже цілий рік. Цього часу затриманим вистачило, аби встигнути продати понад 1000 примірників заборонених книжок.

Зрештою правоохоронці провели обшук вдома в учасників злочинної схеми. Їм вдалося знайти і вилучити:

майже 40 екземплярів пропагандистської друкованої продукції;

комп'ютери з доказами злочинів;

фінансові документи, які підтверджують факти збуту літератури.

Невдовзі фігурантам справи мають оголосити про підозру в порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (карається позбавленням волі на 5 – 8 років).

Крім того, інформаційним спільникам окупантів інкримінують ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості (карається позбавленням волі на 3 – 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років).



Продукцію зловмисники реалізовували анонімно через інтернет / Фото СБУ



За рік інформаційні спільники окупантів реалізували понад 1000 примірників заборонених книг / Фото СБУ

Текст публікації Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області:

На Київщині Служба безпеки України блокувала діяльність пропагандистів, які поширювали екстремістську літературу.

У межах захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки та протидії гібридній агресії Росії, Служба безпеки України заблокувала масштабний канал розповсюдження забороненої в Україні екстремістської літератури.

Зловмисники майже рік приховано доставляли з Росії літературу, спрямовану на пропаганду культу насильства, расової та національної нетерпимості й дискримінації.

Розповсюджували її серед учасників неонацистських та праворадикальних рухів, намагаючись інспірувати в їх середовищі протестні настрої. Як результат, метою цієї діяльності була підготовка "сприятливого ґрунту" для вчинення провокацій та дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

За даними слідства, до організації протиправної діяльності причетні мешканець Київщини, власник книжкового магазину та двоє його бізнес-партнерів. Ділки замовляли книги з росії через інтернет та приховано доставляли їх в Україну.

Збували літературу через розгалужену мережу анонімних веб-ресурсів, розміщених на серверах російських хостинг-провайдерів та через групи у популярних меседжерах.

У листуванні з покупцями зловмисники використовували сервіси анонімізації доступу до мережі інтернет. Оплату за товар також отримували на анонімні електронні гаманці.

Встановлено, що частина літератури виготовлялася в підпільній типографії, яка діяла у приміщенні книжкового магазину на території міста Біла Церква.

За оперативними даними, підпільний канал розповсюдження забороненої літератури існував майже рік. За цей час зловмисники встигли продати понад 1000 примірників.

Під час обшуків, проведених у приватних будинках правопорушників, правоохоронці виявили та вилучили:

майже 40 примірників заборонених книжок;

комп’ютери з доказами протиправної діяльності;

фінансові документи, що підтверджують факти збуту літератури.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру за статтею 161 (порушення рівноправності громадян, залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) та статтею 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості) Кримінального кодексу України.