Бойко 412 дней находилась в камере СИЗО. Ее освободили по "закону Савченко".

К теме Обвиняли в сепаратизме: во Львове суд вынес приговор пророссийской пропагандистке Елене Бойко

Бойко распространяла пророссийскую пропаганду

Львовская журналистка Елена Бойко известна своими пророссийскими взглядами. В 2015 году она сбежала в Москву. Там женщина участвовала в ряде антиукраинских телепередач. Она заявляла о незаконности избрания украинской власти.

Еще до бегства в Москву Бойко отметилась своей провокационной деятельностью. Пророссийская пропагандистка была автором сайта сепаратистского движения "Галицкий ястреб". Там опубликовали материалы антиукраинского направления.

Бойко депортировали из России за нарушение миграционного законодательства. В 2019 году ее задержали на украинской границе. Галицкий райсуд Львова вынес приговор пропагандистке 25 ноября 2021 года.

Интересно Скандальную украинскую журналистку-сепаратистку депортируют из РФ

Пропагандистка обжалует приговор суда

Судья Виталий Радченко признал Бойко виновной в посягательстве на территориальную целостность Украины. Ей назначили 2 года и 3 месяца лишения свободы. Однако, по "закону Савченко", пропагандистка фактически отбыла это наказание, проведя 412 дней в СИЗО. Поэтому осужденную не стали переводить в тюрьму.

Бойко не согласилась с приговором суда и подала апелляцию. В начале января 2022 года судья Львовского апелляционного суда Оксана Малиновская-Микич открыл апелляционное производство по жалобе адвоката пропагандистки. В суде ее защищают сразу трое адвокатов – Ярослав Гандзюлевич, Руслан Бельский и Светлана Новицкая.