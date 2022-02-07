"Время идет, Россия на Украину не нападает": Кремль обвинил США и Великобританию в выдумках
Источник:телеграм Марии Захаровой
Скандальная представительница МИД России Мария Захарова цинично заявила, что США и Великобритания якобы сами придумали "российскую угрозу". Это якобы сделали ради "героической борьбы".
Пресс-секретарь МИД страны-агрессора Захарова заявила, что Штаты и Великобритания замыслили "провокацию", чтобы потом "объявить о победе". "Досталось" от прокремлевской пропагандистки и Евросоюзу. По словам Захаровой, он отстаивает свою "сферу влияния".
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Время идет, Россия на Украину не нападает. Расчет британцев, которые заказали эту "музыку" США и присоединившихся к ним понятен: сами придумали "российскую угрозу", сами собрались на "героическую" борьбу с ней, чтобы потом сделать провокацию и громко объявить о своей "победе",
– заявила Захарова.
В ЕС обратились к России
- Между тем именно России напомнили, что понятию "сферы влияния" нет места в XXI веке.
- Европейская безопасность – неделима.
- Страну-агрессора призвали к диалогу без ульматумов.
Россия продолжает наращивать войска
- В Пентагоне 31 января заявили, что Россия продолжает увеличивать войска на границе с Украиной.
- По состоянию на 4 февраля Россия подтянула свои С-400 в Беларуси к границам Украины и Польши. Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" привезли на полигон в Брестской области.
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Сообщение Захаровой:
Очередные размышления о судьбе Европы в блоге Жозеппа Борреля от 30 января этого года подтвердили мои давние подозрения, что блог живет собственной жизнью, а сам глава европейской дипломатии, возможно, даже не знает, какие удивительные тексты размещают от его имени.
В очередном произведении развиваются известные психоделические фобии западных СМИ относительно "российской агрессии против Украины".
Однако время идет, Россия на Украину не нападает. Расчет британцев, которые заказали эту "музыку" США и присоединившихся к ним понятен: сами придумали "российскую угрозу", сами собрались на "героическую" борьбу с ней, чтобы потом сделать провокацию и громко объявить о своей "победе".
Тут тебе и возможность отвлечь внимание от своих политических кризисов, и шанс слить миллиарды на вооружение "неокрепших демократий", и способ возродить имидж "непобедимых" после афганского провала.
Что касается Евросоюза, то мы, собственно, и не сомневались, что он не является объективной стороной в украинском конфликте. Отстаивает свою сферу влияния, застолбленную еще в 2013 году, когда в Брюсселе, не гнушаясь средствами и переступив через возражения законного правительства страны, отчаянно продавливали ассоциацию Украины с Евросоюзом.