Частина делегацій вийшла з зали під час російського виступу у межах зустрічі АТЕС, – ЗМІ

Сьогодні, 21 травня, відбулась зустрічі міністрів торгівлі Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Бангкоку. Представники США та інших країн залишили залу під час виступу Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Окрім США, залу покинули представники Канади, Нової Зеландії, Японії та Австралії. Про це виданню повідомили тайські чиновники й два міжнародні дипломати, які були на події.

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Представники цих країн вийшли під час виступу міністра економіки Росії Максима Решетнікова. Вони повернулися на свої місця після того, як Решетніков закінчив виступати.

Інший дипломат розповів, що 5 країн, які влаштували страйк, наполягають на жорсткіших формулюваннях щодо Москви в підсумковій заяві учасників зустрічі.

Засідання міністрів торгівлі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва триватиме два дні. В АТЕС входить 21 країна.

Росія образилась і зробила так само

Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що делегація Росії залишила зустріч міністрів АТЕС під час виступу представника США. Зокрема російське Міністерство економічного розвитку оприлюднило фотографію, на якому стоїть порожнє крісло Максима Решетнікова на тлі трансляції американської доповіді.

До слова, під час виступу глави МЗС Росії Сергія Лаврова у Раді з прав людини ООН 1 березня залу покинули більш ніж 100 учасників засідання. Дипломати близько сорока країн демонстративно залишили залу на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну одразу, коли оголосили промову Лаврова.

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Війна Росії проти України може викликати світову продовольчу кризу. Вона вже спричинила підвищення цін по всьому світу і посилило дефіцит продовольства. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш пропонує послабити деякі санкції проти Росії, щоб вона розблокувала українські порти та дала можливість Україні експортувати зерно.

Росія відкинула заклики високопоставлених представників ООН і західних лідерів припинити блокаду Чорного моря, яка не дозволяє Україні експортувати більшу частину свого зерна. Країна-агресорка вкотре звинуватила у всьому Захід, а не себе, адже саме Росія розв'язала проти України війну.

Тим часом США вигадали інший варіант вирішення цієї кризи. Там розглядають можливість тимчасового зняття санкцій з Білорусі, якщо самопроголошений президент Олександр Лукашенко дозволить везти через його територію українське зерно.

Тим часом нафта продовжує приносити Росії 1 мільярд доларів щодня. Цього вистачає на війну проти України, яка, згідно з підрахунками ЗМІ, коштує Кремлю 900 мільйонів американської валюти щодня. Саме тому Україна закликає весь світ продовжувати накладати санкції на Росію, а насамперед відмовитись від російської нафти та газу, оскільки саме вони складають більшу частину надходжень до російського бюджету.

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