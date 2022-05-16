Через блокування портів та крадіжок зерна на Півдні українські аграрії не можуть продавати зерна за кордон. Через це без нашої продукції можуть опинитися багато країн, в результаті чого може виникнути серйозна продовольча криза.

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ООН пропонує послабити санкції

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш пропонує послабити санкції проти Росії, щоб вона розблокувала українські порти та дала можливість Україні експортувати зерно.



Зараз Гутерреш веде перемовини Росією про те, чи влаштовують загарбників такі умови. Також у переговорах беруть участь Туреччина та інші країни. Таким кроком ООН планує запобігти глобальній продовольчій кризі, яка спалахне через війну Росії проти України.

В обмін на розблокування Чорного моря Гутерреш пропонує Росії послаблення санкцій щодо експорту добрив з Білорусі та власне країни-окупанта. Наразі представники Росії та України при ООН від коментарів про ці переговори утримались.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Відважні захисники Маріуполя записали звернення до українців. Вони підкреслили, що виконали поставлене завдання та дали ЗСУ час перегрупуватися та отримати допомогу від Заходу. Вони також повідомили, що виконали наказ "задля збереження життів", але про що саме йдеться – наразі невідомо.

Впродовж доби 16 травня на Донеччині внаслідок атак рашистів загинуло 9 мирних людей. Росіяни обстрілюють та бомбардують мирні українські міста цілком свідомо та з метою завдання втрат цивільному населенню.

Українські герої працюють над планом деблокади Маріуполя. Усі дані засекречені, але заступниця міністра оборони України Ганна Маляр запевнила, що активна робота та обговорення планів не припиняються.

Нашим захисникам вдалося відбити 8 атак російських окупантів на Сході. Майже 200 рашистів вже ніколи не зможуть здійснити пострілу, також ворог втратив багато бойової техніки.

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