Из-за блокировки портов и краж зерна на Юге украинские аграрии не могут продавать зерно за границу. Поэтому без нашей продукции могут оказаться многие страны, в результате чего может возникнуть серьезный продовольственный кризис.

Читайте также Условия будут очень жесткие, – евродепутат сказал, что ждет Венгрию из-за блокирования санкций

ООН предлагает ослабить санкции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предлагает ослабить санкции против России, чтобы она разблокировала украинские порты и позволила Украине экспортировать зерно.



Сейчас Гутерриш ведет переговоры с Россией о том, устраивают ли захватчиков такие условия. Также в переговорах принимают участие Турция и другие страны. Таким шагом ООН планирует предотвратить глобальный продовольственный кризис, который вспыхнет из-за войны России против Украины.

В обмен на разблокировку Черного моря Гутерриш предлагает России ослабление санкций по экспорту удобрений из Беларуси и собственно страны-оккупанта. Представители России и Украины при ООН от комментариев об этих переговорах воздержались.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Отважные защитники Мариуполя записали обращение к украинцам. Они подчеркнули, что выполнили поставленную задачу и дали ВСУ время перегруппироваться и получить помощь от Запада. Они также сообщили, что выполнили приказ "для сохранения жизней", но о чем идет речь – пока неизвестно.

В течение суток 16 мая в Донецкой области в результате атак рашистов погибли 9 мирных людей. Россияне обстреливают и бомбят мирные украинские города вполне сознательно и с целью нанесения потерь гражданскому населению.

Украинские герои работают над планом деблокады Мариуполя. Все данные засекречены, но замминистра обороны Украины Анна Маляр заверила, что активная работа и обсуждение планов не прекращаются.

Нашим защитникам удалось отразить 8 атак российских оккупантов на Востоке. Почти 200 рашистов уже никогда не смогут произвести выстрел, также враг потерял много боевой техники.

Смотрите также – Путин собрал ОДКБ в Москве: чего ожидать