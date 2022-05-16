Идет 82-й день войны Украины против российских оккупантов. Все это время Мариуполь оцеплен россиянами, а защитники города совершили подвиг, устояв под постоянным огнем и бомбежками рашистов.

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План деблокады Мариуполя

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, работа над деблокадой Мариуполя продолжается. Об этом она заявила в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

Она подчеркнула, что военные постоянно осуществляют планирование операций по деблокадам Мариуполя. Публично о них говорить никто не будет – враг внимательно следит за информационным пространством.

Планы операций с деблокадами Мариуполя разрабатываются и обсуждаются постоянно. Конечно, в публичное пространство ничего не проникает, ведь это сыграет на руку врагу, — сказала Маляр.

Ситуация в Мариуполе: последние новости

Стало известно, что 8-летний мальчик, рукописный дневник которого заставил плакать всю Украину, находится в заблокированном и почти полностью стертом с лица земли Мариуполе. Фотограф Евгений Сосновский рассказал историю маленького автора и его семьи.

Героические ССО продвигаются в направлении Мариуполя и уничтожают российских оккупантов. Бойцы показали видео, как зачищают Украину от российских извергов.

Россияне ведут подготовку к безумной лжи о том, что "Мариуполь уничтожили ВСУ". Для этого враг начал подделывать показания свидетелей зверств российской армии. Составлять лживые показания должны сами жители Мариуполя в обмен на компенсацию за разрушенное жилье (500 тысяч рублей, сейчас около 6 тысяч долларов) и погибших родственников (3 миллиона рублей, ориентировочно 33 тысячи долларов). Для получения компенсации мариупольцам предстоит подать письменное заявление, в котором укажут, что имущество уничтожили ВСУ, а родных убила украинская армия. Сообщается, что из-за крайне сложной ситуации в городе некоторые люди пишут такие заявления.

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