Наши воины продолжают ликвидацию российских оккупантов. Вражеским солдатам приходится отступать или сдаваться в плен, иначе они присоединятся к тем 28 тысячам рашистов, которые уже никогда не осуществят ни одного выстрела.

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Ликвидация оккупантов в направлении Мариуполя

Наши герои совершают наступательные действия по многим направлениям, одним из которых является Мариупольский. Пока рашисты держат город в блокаде и бьют по "Азовстали" всем возможным оружием и боеприпасами, воины ССО по метру освобождают наши земли от оккупантов.

ССО бьют по оккупантам: видео

Война России против Украины: последние события

Нашим защитникам удалось успешно ударить по составам российских оккупантов возле Изюма и Херсонской области. Как отчитались герои ВСУ, им удалось уничтожить многие боеприпасы врага.

Рашисты усиливают свои силы на Изюмском направлении. Оккупанты надеются удержать свои позиции и не дать нашим воинам выгнать их в Россию, как это уже произошло на севере Харьковской области. Россиянам пришлось взорвать три моста, чтобы остановить продвижение ВСУ. Ранее враг определял Изюмское направление как приоритетное – в его планы входило оцепление наших героев в зоне ООС.

А между тем российские оккупанты все больше теряют мотивацию воевать в Украине. Их родственники начали сообщать им о том, что их зарплата значительно меньше той, которую им обещали. Кроме того, большие потери, отсутствие пополнения подразделений и командование, посылающее их на верную смерть, не придают им воинственности. Также стало известно о том, что россияне забирают у солдат те деньги, которые они получили за ранения. Среди российских солдат уже идут разговоры о том, что после войны раненые будут вынуждены отдать если не все деньги, то, как минимум, половину от полученных сумм.

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