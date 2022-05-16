Российские оккупанты ехали на войну против Украины с желанием "заработать". Для многих рашистов этот путь был только в одну сторону, а те, кому чудом удалось вернуться домой, уже начали жалеть о своем решении и понимать, что считать их людьми не собираются даже в России.

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У оккупантов забирают деньги за ранения

Как стало известно Службе безопасности Украины из перехваченного разговора рашистов, в России у оккупантов начали забирать деньги, полученные за ранения.

Один из оккупантов рассказал своей матери о товарище, который получил ранение 25 марта. Его увезли в больницу, а через три дня он получил 3 миллиона рублей.

29 апреля оккупант решил снова поиграть со своей жизнью и вернулся в Украину. Россияне не упустили шанс поиздеваться над своим "пушечным мясом" и забрали у него все 3 миллиона рублей, заявив, что ранение было легким, он смог вернуться на поле боя, а значит, деньги ему ни к чему.

Также оккупант просит мать передать другому раненому, который сейчас в России, не тратить полученные за ранение деньги.

Не нужно эти деньги тратить пока. После войны будут разбираться, изучать степень ранения. У кого первая или вторая – будут забирать как минимум половину денег,

– рассказал рашист.

Впрочем, он забыл добавить, что почти 30 тысяч российских военных уже никогда не получат никаких выплат, их жизнь Россия оценила в копейки, и пополнить их ряды у каждого россиянина значительно выше, чем обойтись ранением и вернуться домой с войны против Украины.

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Оккупанты все чаще жалуются на трудную ситуацию и безразличное отношение командования к их жизням. Безумные потери заставили их забыть о воинственности и мечтать только об одном – возвращении домой живыми и увольнении из армии.

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