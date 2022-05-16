Триває 82-й день війни України проти російських окупантів. Увесь цей час Маріуполь оточений росіянами, а захисники міста здійснили подвиг, встоявши під постійним вогнем та бомбардуваннями рашистів.
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План деблокади Маріуполя
Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, робота над деблокадою Маріуполя триває. Про це вона заявила в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.
Вона підкреслила, що військові постійно здійснюють планування операцій з деблокади Маріуполя. Публічно про них говорити ніхто не буде – ворог уважно стежить за інформаційним простором.
Плани операцій з деблокади Маріуполя розробляються та обговорюються постійно. Звісно, в публічний простір нічого не проникає, адже це лише зіграє на руку ворогу, – сказала Маляр.
Ситуація в Маріуполі: останні новини
- Стало відомо, що 8-річний хлопчик, рукописний щоденник якого змусив плакати всю Україну, досі перебуває у заблокованому та майже повністю стертому з обличчя землі Маріуполі. Фотограф Євгеній Сосновський розповів історію маленького автора та його сім'ї.
- Героїчні ССО просуваються у напрямку Маріуполя та нищать російських окупантів. Бійці показали відео, яких зачищають Україну від російських нелюдів.
- Росіяни ведуть підготовку до шаленої брехні про те, що "Маріуполь знищили ЗСУ". Для цього ворог почав підробляти свідчення свідків звірств російської армії. Складати брехливі свідчення мають самі мешканці Маріуполя в обмін на компенсацію за зруйноване житло (500 тисяч рублів, наразі близько 6 тисяч доларів) та загиблих родичів (3 мільйони рублів, орієнтовно 33 тисячі доларів). Для отримання компенсації маріупольці мають подати письмову заяву, в якій вкажуть, що майно знищили ЗСУ, а рідних вбила українська армія. Повідомляється, що через вкрай важку ситуацію в місті деякі люди пишуть відповідні заяви.
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